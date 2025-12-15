La nueva panadería-cafetería que fusiona Reus y Colombia con pan artesanal y café 100% auténtico

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Reus tiene un nuevo punto de encuentro por los amantes del buen café y el pan recién hecho. La Espiga Pan & Café abrió puertas en la calle de Jesús, 15 el pasado 13 de diciembre, con una propuesta que fusiona la tradición de la panadería catalana con el alma y los sabores de la gastronomía colombiana, en un proyecto cargado de emoción y raíces.

Se trata de una emprendeduría liderada por una mujer colombiana que quiere rendir homenaje tanto a su país de origen como a la ciudad que la ha acogido. «Tenía que hacer un homenaje a mi tierra y a esta ciudad, que me abrió las puertas y a la cual debo tanto», explican desde el negocio, que nace de la voluntad de compartir identidad, esfuerzo y agradecimiento a través de la gastronomía.

El proyecto refleja así dos culturas: la Colombia de las montañas del café y la Reus que la ha acogido. «El café es el idioma de los sueños cumplidos», añaden desde las redes sociales, apostando por café 100% colombiano y pan artesanal elaborado en su propio obrador.

En La Espiga, los clientes pueden encontrar desde cruasanes, baguettes, bagels y donuts hasta especialidades latinas como los buñuelos, los pandebonos o las empanadas colombianas, consideradas entre las más populares del mundo. La oferta se completa con bocadillos gourmet, opciones más clásicas y alternativas frescas para todos los gustos.

Uno de los conceptos estrella es el “tinto”, el café que en Colombia se acompaña de conversación y pausa. En Reus, La Espiga invita a hacer este paro a la colombiana, con una taza de café y pan recién salido del horno, en un ambiente cálido y familiar.

Con horarios amplios —excepto los lunes—, La Espiga Pan & Café quiere convertirse en una parada habitual tanto para desayunos como para meriendas o cafés improvisados. Una nueva apertura que suma sabor, identidad y mestizaje gastronómico en el centro de Reus.