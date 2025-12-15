El Ayuntamiento de Reus replantará 371 nuevos árboles en 44 calles de la ciudad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de la concejalía de Vía Pública, ha publicado al perfil del contratante la licitación del primer gran encargo de replantación de arbolado del proyecto Reus Respira. En total se prevé la plantación de 371 árboles repartidos en 44 calles de la ciudad. El contrato sale con un presupuesto de licitación de 259.099,41 euros (IVA incluido).

Este encargo se suma al resto de proyectos municipales de jardinería o de remodelación de la vía pública que incluyen plantación propia de arbolado; y conjuntamente, configuran el plan Reus Respira la estrategia de planificación, protección y la ampliación del arbolado de la ciudad, que prevé la plantación de 500 nuevos árboles cada año.

Los trabajos del contrato que ahora ha salido a licitación incluyen la adecuación de alcorques, excavación, plantación del arbolado y su mantenimiento durante un año.

Las ubicaciones escogidas dan respuesta tanto a criterios técnicos como las demandas de la ciudadanía recogidas en los diferentes procesos de escucha activa que tiene en marcha de Ayuntamiento. Las inspecciones previas de la ciudad han evidenciado la presencia de alcorques vacíos u ocupados por cepas de árboles muertos, así como ejemplares enfermos o secos que hay que sustituir.

La selección de especies, 20 diferentes en total, se ha hecho en base a criterios de resistencia, adaptación climática y coherencia paisajística. La plantación se hará en el momento óptimo del año para garantizar el éxito.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, afirma: que «cumplimos con nuestro compromiso estratégico de avanzar hacia una ciudad más verde y sostenible; y en definitiva, de mejorar la habitabilidad en la ciudad y las condiciones de vida de los reusenses y las reusenses».

Reus Respira

Reus Respira (R2) es una apuesta para proteger e incrementar el arbolado en la ciudad de manera planificada como política estratégica de lucha contra el cambio climático, mitigar las islas de calor urbanas, generar nuevos espacios de sombra, reducir la temperatura y, en definitiva, mejorar la habitabilidad en la ciudad.

El plano Reus Respira (R2) destinará un presupuesto mínimo de 150.000 euros cada ejercicio a la plantación de nuevo arborizado, con el objetivo de llegar a sumar 5.000 árboles nuevos en 10 años, casi un 30% más que los que hay plantados en la actualidad, 18.400.