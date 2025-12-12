Reus pide a la Generalitat que abra la fosa franquista del pozo de Pich Aguilera después de ubicarla

La concejala de Buen Gobierno, Transparencia y Participación de Reus, Montserrat Flores, señala dónde podría estar ubicada la fosa del pozo de Pich Aguilera.

El Ayuntamiento de Reus ha presentado un informe a la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat identificando dos posibles ubicaciones de la fosa del pozo de la antigua fábrica Pich Aguilera.

Desde el archivo de la ciudad, se ha hecho un estudio repasando diversa documentación histórica, y finalmente se han determinado dos posibles puntos donde podría encontrarse la fosa en la calle de Jacint Barrau, en el centro de la capital del Baix Camp.

La concejala de Buen Gobierno, Transparencia y Participación, Montserrat Flores, ha pedido a la Generalitat que "actúe", incluyendo la excavación en el plan de fosas del próximo año. Paralelamente, el grupo parlamentario de ERC ha planteado una pregunta al Govern en este sentido que todavía no ha sido respuesta.