Reus aprueba el Plan de Salud 2026-2029 con 37 acciones para reducir desigualdades y reforzar el bienestar

El nuevo plan es fruto de un amplio proceso participativo con más de 60 agentes del sector sanitario, social, educativo y comunitarioAdrian Disch

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha aprobado este viernes, 12 de diciembre, el nuevo Plan de Salud Pública 2026-2029, una estrategia integral impulsada por la Concejalía de Salud y Deportes que refuerza el bienestar comunitario y apuesta por reducir las desigualdades desde un enfoque preventivo y transversal. En la misma Junta de Gobierno, también se ha acordado la prórroga del Plan Municipal sobre Drogas, vigente hasta el 2026.

Una estrategia basada en la evidencia y la participación

El nuevo Plan da continuidad a la anterior hoja de ruta, incorporando aprendizajes y nuevos retos emergentes. El documento es fruto de un amplio proceso participativo con más de 60 agentes del sector sanitario, social, educativo y comunitario, y parte de una visión ampliada de la salud que integra factores como la educación, la vivienda, la movilidad o las relaciones sociales.

El concejal de Salud y Deportes ha destacado que el Plan “aspira a una acción pública más equitativa y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía”, avanzando hacia un modelo de ciudad donde la salud se conciba como una responsabilidad colectiva.

La elaboración del documento ha combinado datos cuantitativos de la Agencia de Salud Pública, sesiones cualitativas con actores locales, la revisión del Plan 2018-2022 y los resultados del ReusCohort, el estudio de comportamientos de salud de jóvenes que ya sigue a más de 1.500 adolescentes de la ciudad. Este proceso ha evidenciado retos como el envejecimiento desigual entre barrios, el impacto de la vulnerabilidad económica, el crecimiento de la diversidad cultural o la necesidad de fortalecer la salud emocional.

Siete ejes y 37 acciones para transformar la salud en Reus

El nuevo Plan se articula a través de siete ejes estratégicos que despliegan un total de 37 acciones concretas orientadas a mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía. Estos ejes abordan la salud comunitaria y el bienestar emocional; la promoción de hábitos saludables y la educación para la salud; un urbanismo y una movilidad más saludables; la mejora de las condiciones de vida y del entorno; el refuerzo de la salud pública y la protección de derechos; la comunicación y la alfabetización en salud; y, finalmente, una gobernanza que integre la salud en la planificación municipal.

Entre las actuaciones previstas se incluye el refuerzo de los programas de salud emocional, la promoción de la actividad física y de una alimentación saludable, la incorporación de la mirada de salud en los proyectos urbanísticos, la mejora de la calidad ambiental, la prevención del consumo de sustancias, la promoción de la salud sexual y reproductiva y la creación de nuevos recursos de comunicación y educación en salud adaptados a la ciudadanía.

Evaluación y seguimiento

El documento incluye un sistema de indicadores anuales y una evaluación final para medir resultados y garantizar una implementación efectiva. El Plan anterior cerró con un 96% de acciones completadas o en ejecución, un precedente que el consistorio espera mantener.

El gobierno municipal también ha prorrogado para el 2026 el Plan Municipal sobre Drogas 2021-2025, mientras se elabora un nuevo documento que incorporará los datos de la segunda ola del ReusCohort, prevista para el primer semestre de 2026.

El Plan actual incluye actuaciones de prevención, reducción de daños y sensibilización para reducir el consumo de estupefacientes, retrasar la edad de inicio, minimizar riesgos y disminuir desigualdades, especialmente entre los colectivos más vulnerables.