Reus acelera la transformación del Carrilet con la reforma de la calle Rocamora

El ambicioso proyecto de reordenación urbana del Carrilet da un paso decisivo después de que el Ayuntamiento de Reus aprobara el anteproyecto de reforma y haya activado la primera fase ejecutiva, que empezará con la redacción del proyecto de remodelación de la calle del Escultor Rocamora. Con esta aprobación, la transformación avanza en paralelo a la tramitación urbanística y mantiene la previsión de iniciar las obras durante el 2026, mientras la Generalitat ultima la licitación del proyecto básico de la futura estación de autobuses.

El anteproyecto aprobado establece las bases urbanísticas, constructivas y energéticas que definirán la metamorfosis global del Carrilet, con una apuesta para regenerar todo el entorno e impulsar el desarrollo social y económico del sur de la ciudad. La propuesta incluye la creación de tres nuevos equipamientos públicos —el Edificio Mercado, el Edificio Belvedere y la nueva estación de autobuses— y una renaturalización extensa que conectará el parque de Mas Iglesias con el centro a través de una continuidad verde que atravesará la avenida President Macià y la calle Rocamora. El proyecto refuerza, al mismo tiempo, la conectividad urbana con nuevas conexiones en todas direcciones que integrarán mejor el barrio con el resto de Reus.

Dentro de este marco, la reforma de la calle Rocamora se convierte en el primer paso tangible de la fase ejecutiva. El nuevo diseño convertirá esta vía en un espacio de prioridad invertida con tres franjas diferenciadas que permitirán combinar zonas de paseo y actividades, el paso de servicios y vehículos no motorizados, y una franja verde y drenada con arbolado, vegetación, mobiliario y alumbrado. El objetivo es acercar el parque de Mas Iglesias al centro, reforzar el eje de movilidad norte-sur hacia la estación de tren y dar prioridad clara al peatón, especialmente en el cruce con la avenida Pere el Cerimoniós, que se transformará para garantizar un paso más seguro y accesible.

En paralelo, la Generalitat avanza en el desarrollo de la nueva estación de autobuses, un equipamiento semisoterrado que se situará bajo el espacio actual y la plaza del Canal. Esta infraestructura contará con dieciséis andenes, once plazas de aparcamiento, espacios de descanso y servicios para los viajeros, y estará diseñada para aprovechar la luz y la ventilación natural con visuales abiertas hacia el parque. Los accesos de vehículos se concentrarán en la plaza del Canal para mejorar la distribución del tráfico en todas las direcciones y reducir el impacto sobre la movilidad del entorno.