Los acusados de los dos clanes rivales de Reus declaran que no participaron en el tiroteo

Los cinco hombres acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa por haber participado en un tiroteo el 17 de enero de 2024 en el barrio de Sant Josep Obrer de Reus han negado su participación. En la declaración hecha este viernes en la Audiencia de Tarragona, los investigados han asegurado que no dispararon ningún tiro y que no tenían una relación de enemistad. Los tres hermanos del clan de 'Los Periquetes' han dicho que se llevaron el arma que llevaba su padre hacia el piso de uno de ellos, una vez se acabaron los tiros, por tranquilizarlo. Los procesados del otro grupo han afirmado que no estaban en el lugar de los hechos. Todos han renunciado a los 20.000 euros de indemnización solicitados por Fiscalia, que los pide penas de hasta 32 años de prisión.