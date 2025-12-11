La reforma del 'Condesito' se iniciará el 13 de enero como muy pronto

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus aprobará por Junta de Gobierno local mañana viernes 12 de diciembre la suspensión de las obras de la calle Ample, respetando el compromiso que el consistorio tomó con los comerciantes y vecinos de respetar la campaña de Navidad. Según afirman fuentes del consistorio consultadas por Diari Més, de acuerdo con las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y la empresa constructora, «se acuerda parar las obras del 19/11/2025 en el 12/01/2026, dejando sin afectación de obras de la plaza del Pintor Fortuny y conexión con la plaza de la Libertad con motivo de las fiestas de Navidad, con el fin de reanudar las obras después de Reyes». Por este motivo, las obras se podrán reanudar, como pronto, a partir del martes 13 de enero.

Además, desde el Ayuntamiento confirman que «la obra se encuentra muy avanzada y se han recepcionat parcialmente los tres tramos de la calle Ample, la fase 2 del proyecto de la plaza del Víctor y el vial de la plaza Llibertat en fecha 19 de noviembre de 2025». A la vez, aseguran que a efectos meramente contractuales, en el momento de la suspensión la obra se encuentra ejecutada en un 51%.

La tercera fase de la reforma, con una duración prevista de cinco meses de obras, convertirá el tramo de la plaza de delante del edificio de la Caixa y en torno al monumento a un solo nivel y aumentará el espacio por uso de peatones en más de 1.000 metros cuadrados. De esta manera, los vehículos tendrán que utilizar un nuevo carril. Además, la estatua del Condesito se reubicará con el fin de coincidir con la bisectriz de la fachada del edificio a su lado y se introducirá vegetación con el objetivo de aumentar la calidad del espacio. Concretamente, se espera incorporar más de 330 metros cuadrados de zonas verdes con el proyecto entero.

Anem a l'Ample

Por otro lado, con la voluntad de dinamizar la zona en el ámbito comercial se prevé que mañana viernes 12 de diciembre se celebre una jornada festiva en la calle Ample con el lema ‘Anem a l'Ample’. El acontecimiento tendrá lugar de 17 a 20 horas y prevé varias acciones como música en directo, talleres para todas las edades y sorpresas preparadas por el tejido comercial de la zona. El objetivo es invitar a la ciudadanía reusense a redescubrir el espacio después de la ejecución de las dos primeras fases de las obras de reforma y aprovechando las fechas navideñas. Las dos primeras fases, que afectaron directamente a todo el largo de la calle Ample, dejaron el vial en un solo nivel, retiraron los espacios de aparcamiento de zona azul, ampliaron las aceras e introdujeron nuevo mobiliario urbano, con la voluntad de hacer protagonista al peatón.