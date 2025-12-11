El Eix Astorga de Reus está a punto de empezar a andar: más zonas verdes y de descanso y carril bici

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El proyecto del Eix Astorga está a punto de empezar a andar. El Ayuntamiento de Reus está a punto de sacar a exposición pública la primera fase de la intervención, el paso previo a convocar la licitación de los trabajos sobre el terreno. «Antes de que acabe el 2026 empezaremos la obra», apuntó la alcaldesa, Sandra Guaita. La actuación plantea convertir el vial en un eje cívico que permita el paseo cómodo entre el barrio Montserrat y el centro, con más zonas verdes y de descanso y cediendo el protagonismo al peatón.

La transformación de la calle de Astorga se dividirá en dos ámbitos. El primero abarcará entre la rotonda de la avenida de Sant Bernat Calvó y la avenida del Mediterrani. La segunda llegará a la calle de Flix. La primera fase, por donde se empezará a evidenciar la modificación y que al mismo tiempo se desglosará en dos subbloques, tendrá un coste de unos 4,4 millones de euros.

La financiación provendrá de fondos propios, del Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC, 790.000 euros) y el Plan ImpulsDipta (740.000 euros). También es una de las acciones incluidas en la propuesta reusense presentada en el Plan de Barrios y Villas.

El vial mantendrá los dos sentidos de circulación para vehículos, pero estará seccionado por un nuevo carril bici, segregado del tránsito rodado por una línea arbustiva y elementos de contención. Los primeros borradores dibujaban una modificación del recorrido de las líneas de autobús urbano, pero, en último término, continuará activo el trazado actual por no perder servicios de subida ni de bajada. Asimismo, se habilitará una parada adicional, junto a la Escuela Puigcerver.

Las calles del Escultor Sunyol y de la Papallona se convertirán de plataforma única, con la eliminación de las aceras estrechas y garantizando la preferencia para los peatones. «Tenemos un Centro de Atención Primaria (CAP), una residencia; tienen que ser espacios seguros y para el disfrute de la ciudadanía», especificó el concejal de Vía Pública, Daniel Marcos. Delante del equipamiento sanitario habrá una nueva plaza. A lo largo de la calle, la actuación se repite, ofreciendo zonas verdes de estancia y descanso.

La calle de Astorga también se detectó como uno de los puntos de la ciudad en los que había margen de mejora en lo referente a su iluminación nocturna, con la presencia de puntos demasiado oscuros. Marcos anunció la instalación de nuevos puntos de alumbrado y su modernización. Asimismo, se plantarán un centenar de árboles, 3.000 arbustos y 8.000 plantas.

Con la redimensión del entorno, que prevé la ampliación de las aceras para que tengan una anchura mínima de 1,8 metros, se eliminarán plazas de aparcamiento. El edil de Vía Pública subrayó que se está trabajando para acondicionar un aparcamiento disuasivo junto a la calle de Astorga para «enmendar» la situación.

El vecindario, que tuvo la oportunidad de compartir sus aportaciones al gobierno municipal con las reuniones mantenidas —de él surgió la necesidad de repensar qué hacer con los trayectos de los autobuses—, ve con buenos ojos la iniciativa. El presidente de la asociación de vecinos del barrio Juroca, Manuel Villalba, expresó que «lo vemos bien» y «tendrá un valor positivo». «Ganaremos todos», concluyó.