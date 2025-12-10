FiraReus tendrá un espacio "multifunción" para divulgar proyectos de ciencia e innovación en la ciudad

El concejal de Promoción Económica, Josep Baiges, durante la presentación de la marca de Reus ciudad de ciencia e innovación.ACN

El edificio de FiraReus, en el Tecnoparc, tendrá un espacio "multifunción" para divulgar proyectos de ciencia e innovación en la ciudad. La previsión es que sea un lugar donde encontrar casos prácticos sobre cómo innovan las empresas del territorio y el mismo Ayuntamiento de Reus a través de los diferentes departamentos.

Lo ha explicado brevemente la alcaldesa, Sandra Guaita, durante la presentación de la marca gráfica y una campaña que se pondrá en marcha los próximos días en torno a la distinción de Reus Ciudad de Ciencia e Innovación, que recibió la capital del Baix Camp el mes de marzo pasado. Guaita ha insistido en que este reconocimiento tiene que servir para "cambiar las dinámicas", siendo "útiles para nuestra gente y las empresas de la ciudad".

Este miércoles por la mañana se ha presentado la marca gráfica y la campaña de Reus Ciudad de Ciencia e Innovación, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad el pasado mes de marzo. Ha sido creada por la agencia Feeling Wow.

Una de las creativas, Valeria Russo, ha comentado que han querido "reinterpretar" la rosa de Reus pasándola por un código de programación para "transformarla en una rosa digital". Con respecto a la campaña, se han creado varios eslóganes que relacionan elementos ligados a la capital del Baix Camp como las avellanas, el modernismo o el vermú con la innovación.

Durante la presentación, la alcaldesa ha aprovechado para hacer balance de algunas de las actividades que se han organizado bajo el paraguas de la distinción como jornadas, premios y congresos. Guaita cree que el reconocimiento fue una "fijación" del gobierno municipal y que "la etiqueta tiene que servir para cambiar las dinámicas" de la administración pública que va "lenta con los cambios".

La alcaldesa ha defendido que esta distinción tiene que servir para ser "útiles a nuestra gente y a las empresas". "Tenemos que ser útiles para que la gente que quiera vivir en nuestra casa pueda venir a nuestra casa, pueda desarrollar su proyecto profesional y pueda vivir en nuestra casa", ha indicado.