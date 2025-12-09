Cinco acusados se enfrentan a penas de hasta 32 años de prisión por el tiroteo entre clanes rivales en Reus

El origen del conflicto se remonta a un incidente entre personas de etnia gitana y magrebí en el barrio el verano de 2023ACN

La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar a cinco hombres acusados de participar en el tiroteo que sacudió el barrio de Sant Josep Obrer de Reus el 17 de enero de 2024, un enfrentamiento armado entre dos clanes rivales que obligó a los Mossos d'Esquadra a desplegar un amplio dispositivo policial. Los procesados se enfrentan apenas que llegan hasta los 32 y 20 años de prisión, según las peticiones de Fiscalia.

Los acusados pertenecen a dos grupos enfrentados: tres son miembros del clan familiar conocido como ‘Los Periquetes’, mientras que los otros dos, con los alias "El Mudo" y ‘El Peluca’, forman parte del grupo rival. Según Fiscalia, los dos últimos habrían iniciado el ataque disparando desde la calle hacia los balcones de los domicilios de los tres hermanos, hecho que desencadenó un intercambio de tiros de varios minutos con al menos cinco armas de fuego.

El origen del conflicto se remonta a un incidente entre personas de etnia gitana y magrebí en el barrio el verano de 2023, que fue escalando hasta llegar al tiroteo. En aquel enfrentamiento, según la acusación, los hermanos habrían respondido a los tiros gritando “Peluca, te mataré”, mientras disparaban desde dos ventanas. Los dos hombres que habrían iniciado el ataque huyeron y los otros fueron detenidos posteriormente por agentes del GEI de los Mossos.

Los registros policiales en los domicilios de los acusados permitieron intervenir armas de fuego y munición, mientras que las armas utilizadas por los atacantes iniciales no se han localizado. Les vainas encontradas apuntan que utilizaban armas largas automáticas clasificadas como de guerra.

Refuerzo policial en la Audiencia

Ante el riesgo de enfrentamientos entre los familiares de los dos clanes, los Mossos han activado un amplio dispositivo con agentes del ARRO en el interior y exterior del Palacio de Justicia. El tribunal también ha habilitado una sala anexa para que los familiares sigan la vista sin contactar con testigos o personas vinculadas al otro grupo.

Testigos y cuestiones previas

En la primera sesión han declarado varios testigos, incluida la hermana de los tres acusados, que ha asegurado haber reconocido ‘El Peluca’ por los ojos, la nariz y la voz mientras disparaba. Otro vecino ha explicado que vio a dos hombres armados en la calle y que oyó tiros dirigidos hacia un edificio.

Les defensas han intentado anular registros y declaraciones, incluida la del padre de los tres hermanos, muerto febrero de 2024, pero el tribunal ha rechazado las peticiones o las valorará según la prueba que se practique durante el juicio.

Fiscalia pide hasta 20 años de prisión para los tres hermanos —por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y depósito de armas— y hasta 32 años de prisión para los otros a dos acusados, incluyendo el delito de depósito de armas de guerra. También reclama indemnizaciones por los daños causados y la prohibición de aproximación entre los clanes.

El juicio continuará el miércoles con más declaraciones y se alargará hasta el viernes, cuando está previsto que declaren los acusados.