Rafael Llátser presenta las memorias de un deportista «pesado, miedoso y metódico»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

En los primeros capítulos de Volando cono el pie izquierdo (Lecto Ed.), Rafael Llátser explica su viaje Manchester, con dieciséis años, para someterse a una operación de cáncer por la cual acabaría perdiendo una pierna. «El quiebro que hubo en mí vida despertó aptitudes y actitudes que no sé si hubiesen florecido en otras circunstancias», escribe.

A partir de aquí, este reusense de adopción desgrana como, después de la pérdida, sintió la atracción y la necesidad de volver a esquiar y como acabaría formando parte, durante once temporadas, del Equipo Paralímpico Español de Esquí Alpino, con varios Campeonatos de España, Copa Pirineos y Campeonatos de Cataluña, además de ser tres veces paralímpico. «Un día, unos amigos de los equipos suizo y francés me explicaron que la Mountain bike me iría muy bien. Yo sabía que otros esquiadores practicaban BTT, porque aporta mucho equilibrio y te mantiene en forma en verano».

Así es como se tiró también en esta otra práctica deportiva, con la cual acabaría completando la Titan Desert. Tenía que hacerlo. No intentarlo, sino hacerlo, escribe. «Soy un hombre pesado, miedoso y metódico», admite, guasón, Rafael. «En realidad», asevera, «lo que explico en el libro son tres cuestiones. La primera es negativa y me viene dada, pero hace que piense que tengo que salir adelante como sea y como pueda, sin hacer sufrir los de mi alrededor, y tratando de tirar hacia una cierta normalidad». Les otras dos, explica en referencia al esquí y la Mountain bike, «son problemas que me he buscado yo mismo, pensando: vamos a intentarlo, a ver si lo puedo hacer».

Rafael estudió Medicina y se especializó en Alergia e Inmunología Clínica. Desde 1992 ejerce en Tarragona, donde es jefe clínico de Alergia. Esta trayectoria profesional ha transcurrido en paralelo en la deportiva, y siempre ha sabido mantener el equilibrio entre familia, trabajo y deporte. «He escrito este libro para contribuir a dar una imagen de normalidad y también para animar a otras personas con discapacidades en que se atrevan a hacer lo que realmente quieren hacer y que, quizás por vergüenza o por miedo, no se atreven», afirma. Pero estas Memorias deportivas de un cojo son, también, un álbum de recuerdos gráfico y emocional rebosante de personas que, en todos estos años, han acompañado a este doctor tozudo en su extraordinaria aventura.

«Una aventura que me llevaría desde volar por la nieve hasta pedalear por el desierto. Desde Colorado a Japón, y todo –todo!– con mi pie izquierdo, con el cual me levanto cada mañana», concluye.