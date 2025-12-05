Daniel Rubio: «El Enerhub es un congreso pensado para el territorio y tiene vocación para ir más allá»

Publicado por David Prats Tarragona Creado: Actualizado:

Hoy viernes, firaReus acoge la primera edición del congreso de transición energética Enerhub Reus, una jornada organizada por el Ayuntamiento de Reus que quiere convertirse en un punto de referencia para el sector energético del futuro. Daniel Rubio, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, es uno de los principales impulsores del congreso y de todo lo que implica. ¿Cómo nace el Enerhub y por qué en Reus?

«El Enerhub nace porque el modelo de gestión energética los cinco o seis últimos años en la ciudad, que ya hemos compartido en varios foros, puede servir de referencia a otros lugares para desarrollar sus proyectos energéticos. Eso sí, teniendo en cuenta que las soluciones energéticas se trabajan y desarrollan en un espacio territorial mayor, donde pasan y pasarán muchas cosas. Por todo eso, creemos que había que compartir estos proyectos en un congreso abierto al territorio».

Hay que entender, pues, que es un certamen pensado sobre todo para el sector profesional y las administraciones.

«Básicamente, se trataría de reunir el tejido profesional del territorio, dado que es básico que las empresas y los grandes consumidores de energía se impliquen en los procesos energéticos que hay iniciados, y también otras administraciones públicas».

¿Con qué vocación de futuro nace el congreso? ¿Pensáis ya en una segunda edición?

«Inicialmente, pensamos en un congreso de una sola jornada, pero es cierto que este jueves ya hemos empezado las primeras actividades y estaba la tentación de hacer más actos. De entrada nos parece que es una buena manera de arrancar, con ‘networking’ y compartiendo un rato distendido entre los participantes, con el fin de centrarnos en las sesiones de cara a hoy el viernes. También es cierto que ya trabajamos en una segunda edición y está por ver como tendrá que ser y si movemos las fechas para completar el congreso con otras actividades».

Lo que es innegable es que las inscripciones han sido un éxito, porque habéis ampliado aforo.

«De entrada quisimos ser prudentes y nos marcamos que 300 asistentes sería una buena cifra para empezar. Sin embargo, visto el elevado interés, tuvimos que ampliar la cifra máxima hasta 450 personas y cerrar las inscripciones a esta cifra».

¿Y su procedencia?

«Hay sobre todo agentes del territorio, como la Cámara y otras agrupaciones, además de entidades y empresas, pero en ningún caso es un congreso pensado en clave de Reus; es un congreso del territorio y tiene vocación para ir más allá. Por ejemplo, los patrocinadores y expositores que tenemos son colaboradores que no se han ido a buscar, sino que se les han interesado con el fin de estar presentes. Todo el mundo que es en el congreso es porque ha querido estar, no porque se le haya pagado para venir».

El programa ofrece un extenso repertorio de iniciativas y tecnologías mucho más allá de lo que ahora tenemos sobre la mesa. ¿Se ha buscado el abanico más extenso posible?

«Es el abanico que tenemos en el territorio y no tenía demasiado sentido hablar de tecnologías que ya se han tratado en otros encuentros. Lo que hemos querido es aportar todo el conocimiento de todo tipo que actualmente hay disponible en el sector de la descarbonización, ver hacia dónde avanza la tecnología, mostrar casos de éxito y mostrar a las empresas las líneas de crecimiento aplicando energías limpias. Es un congreso muy rico en contenidos y vamos con un doble programa que permitirá seguir charlas y mesas redondas en paralelo en función de las prioridades o preferencias de cada participante».

Y confirma que las políticas energéticas de Reus van por el buen camino...

«Reus sigue siendo valiente en sus políticas y, de hecho, es la quinta ciudad del Estado que ha puesto más fotovoltaica para autoconsumo en los últimos años, y eso es fruto de esta política de hacer las cosas muy fáciles y ayudar económicamente a quien lo necesita, pero también hay que continuar, porque en muchos municipios las ayudas se han cortado, pero nosotros creemos que tenemos que ir más lejos del primer incentivo y continuar adelante».