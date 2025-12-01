La tapa “Fals Hot Dog”, de El Castell, gana el concurso popular del Mossegada Ganxeta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El AEH Reus ha anunciado este lunes la tapa ganadora del concurso popular de la “Mossegada Ganxeta”, la ruta gastronómica que entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre ofreció 18 propuestas elaboradas con setas y productos de otoño. Durante dos semanas, los comensales pudieron votar su tapa preferida a través de una aplicación móvil.

El plato más votado ha sido la creación del restaurante El Castell, situado en la plaza del Castell, 8. Con cerca de un centenar de votos, la propuesta ganadora, bautizada como “Fals Hot Dog”, combina un brioche rellenado de rabo de buey cocinado en baja temperatura y setas xiitake, acompañado de un alioli de mostaza antigua. Los restaurantes Flaps y el Racó de JP han completado el podio clasificados en segundo y tercero lugar.

El presidente del AEH Reus, Víctor Perales, ha sido el encargado de entregar el galardón a Mohamed Lahmaidi, en representación de El Castell. “Todo el equipo estamos muy agradecidos a la Asociación para impulsar esta iniciativa, pero no lo habríamos podido ganar sin el apoyo y el calor de nuestros clientes, tanto en esta votación como en el día a día,” ha remarcado.

La intención del AEH Reus es dinamizar la gastronomía local e incentivar la creatividad de los chefs reusenses. En esta línea, la ruta “Mossegada Ganxeta” ha reforzado el vínculo entre restauración, cultura gastronómica y participación ciudadana, poniendo en valor los productos de temporada y la cocina de proximidad.