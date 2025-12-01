Marc Segura: «El mensaje sobre las renovables tiene que ser claro, porque la transición es imprescindible»

Marc Segura está convencido de que el mensaje y la apuesta sobre las renovables tiene que ser más claro.Cedida

Publicado por David Prats Tarragona Creado: Actualizado:

El viernes 5 de diciembre Reus acogerá el primer congreso Enerhub sobre energías renovables y descarbonización y Marc Segura será uno de los ponentes de la jornada. Con más de veinte años en el sector, el coordinador la Comisión de Energía de la Cambra de Comerç Reus es un firme defensor de la implantación de las renovables. ¿Qué se puede esperar del Enerhub?

«Desde el punto de vista del sector, todo lo que sea difusión de nuestra actividad y de las posibilidades que ofrece es muy interesante, principalmente de cara a explicar a todo el mundo que todos tenemos nuestro papel en la transición energética y el proceso de eliminación de los combustibles de origen fósil. Todo lo que se haga es bienvenido para explicar cuál tiene que ser el camino, y más todavía en Cataluña, dónde hemos ido muy poco a poco y cualquier ayuda va muy bien».

¿Quiere decir que todavía hay trabajo por hacer para convencer que las renovables son el camino?

Nos queda muchísimo por hacer. Por eso son tan necesarios estos encuentros que defienden sin paliativos cuál tiene que ser nuestro futuro energético y el de nuestras empresas. Hay una gran diferencia entre las grandes multinacionales y la pequeña y mediana empresa, porque las empresas globales tienen la exigencia de descarbonizarse, pero con empresarios internos cuesta más que entiendan que también les afecta. Eso, añadido a una falta absoluta de apoyo de la administración y de ayudas finalistas, hace que los empresarios no quieran saber nada. Además, las pocas ayudas que se han creado se han gestionado de forma tan deficiente que, en vez de ser incentivadoras, han sido un desincentivo».

¿Cuál cree que es el camino que tendría que seguirse para fomentar la descarbonización?

«Ahora mismo dependemos de los precios de la energía, pero estamos haciendo unas infraestructuras que no hablan de descarbonización. Hace falta que el mensaje sea claro, porque el camino quizás es correcto, pero la velocidad y el mensaje no son suficientes. Se habla continuamente de moratorias y de alternativas, pero eso no ayuda a clarificar el mensaje y a defender la transición como lo que es: imprescindible y positiva».

Ciertamente, sabemos que lo que tenemos es malo, pero nos resistimos a abandonarlo...

«Exactamente. Ahora mismo, el mensaje que dan de las nucleares o de las centrales de ciclo combinado es contraproducente e incoherente. Queremos ser competitivos y queremos energía más barata para serlo, y la manera que tenemos de hacerlo es que no se cubran los costes que algunas tecnologías necesitan. No es normal dar energía a precio 0 en las horas que más rinden las renovables, porque entonces no saldrá nunca a cuenta producir con renovables y nunca podremos dejar de depender de las nucleares y de otras fuentes contaminantes. Se carga de peajes a quien no toca y es todo muy enrevesado».

Su intervención en el Enerhub entiendo que será bastante crítica.

«Es importante que las administraciones entiendan el sector y que actúen con coherencia. Aparte, algunos congresos pueden ser muy endogámicos y solemos encontrarnos siempre los mismos. Confío en que en este caso se generarán sinergias positivas. Partimos del hecho de que Tarragona genera energía, que generamos más que consumimos y que el gran consumidor es el área metropolitana, y eso tendría que seguir siendo así. El problema es que actualmente esta energía se genera de fuentes nucleares y, salvando el discurso del cierre, tenemos las condiciones para seguir siendo productores relevantes en solar y en eólica y aprovechar las infraestructuras de transporte que ya tenemos. No podemos duplicar infraestructuras y el sistema de distribución se tiene que aprovechar desarrollando los proyectos de renovables en torno a eso».

Más allá de la fotovoltaica y la eólica, el congreso tratará también otras opciones.

«Por descontado. Se tiene que hablar el bombeo reversible de Flix, de los parques de baterías con sistemas industriales, de aprovechar más y mejor la eólica, porque la tenemos donde la tenemos y no podemos renunciar...»

...y de los proyectos de Reus.

«Reus se puede considerar un caso atípico, pero estamos condicionados por lo que se hace o no se hace a nuestro alrededor. En el ámbito del Camp de Tarragona tenemos que seguir siendo productores de energía, así como atraer inversiones que aprovechen los equipamientos de transporte que ya tenemos.

Queda claro que las administraciones no responden como el sector querría.

«La confianza en las administraciones, sobre todo la catalana, es bastante pobre. Hay ayuntamientos que lo han hecho bien, como el de Reus, y otros, como Tarragona, que no se ha aplicado tanto. Se está haciendo una política de distancia corta y hay que cambiarlo».