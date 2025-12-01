El Ayuntamiento colocará este diciembre cuatro adoquines Stolpersteine en Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus contará este mes de diciembre con cuatro nuevos adoquines Stolpersteine, en recuerdo de los deportados reusenses en los campos nazis. Este 2025 la Concejalía de Bueno Gbierno, Transparencia y Participación ha colocado ya 7 piezas en las calles de la ciudad. Este mes los adoquines rendirán un homenaje a Pere Cases Salvadó, Marià Marimon Estrems, Josep Miquel Grant y Joan Moncusí Pellicé.

Pere Casas Savadó (1910) fue exiliado y deportado en Mauthausen el año 1941. Allí fue asesinado el 6 de octubre de 1942. El acto en su recuerdo se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre, a las 16.30 h, en las dependencias del Archivo Municipal y posteriormente se colocará el adoquín en la calle del Dr. Robert, 8, lugar donde vivía el año 1936, antes de marcharse al exilio.

El segundo adoquín estará dedicado a Josep Miquel Grant (1917), exiliado y deportado en Mauthausen el año 1941, de donde fue liberado el año 1945. El acto en su memoria tendrá lugar el martes 9 de diciembre a las 16.30 h en la calle de Sant Tomàs, 32.

El miércoles 10 de diciembre, a las 17 h, en el Archivo Municipal tendrá lugar el acto de memoria de Joan Moncusí Pellicé y Marià Marimon Estrems. Acto seguido, se colocarán sus adoquines.

Moncusí (1905) fue exiliado y deportado en Mauthausen, donde fue asesinado, en Gusen, el 9 de noviembre de 1941. Su adoquín se instalará en la calle de Misericòrdia, 44. Marià Marimon Estrems (1914), exiliado y deportado el año 1941 en Mauthausen, de donde fue liberado el año 1945. El adoquín en su recuerdo se colocará en la calle de Sant Miquel, 20.

Memoria democrática



El proyecto Stolpersteine, iniciativa impulsada por el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica a través de Memorial Democràtic, es liderado en Reus, por el Archivo Municipal.

El Archivo Municipal de Reus está llevando a cabo varios proyectos de memoria histórica, entre los cuales destaca el de recuperar la memoria de aquellas personas de Reus deportadas en los campos de concentración nazi. Con la ayuda del historiador reusense Joan Navais, se ha conseguido localizar a 36 reusenses –sean nacidos o vecinos de la ciudad- que sufrieron la deportación y el horror de los campos de concentración y extermine.

Después de un proceso de documentación de cada una de estas personas, el año 2023 se colocaron 12 adoquines, este año 2025 se habrán instalado 11 más y el próximo año 2026 se prevé colocar el resto.