Reus amplía el servicio de recogida de voluminosos a toda la semana para mejorar la limpieza

La concejalía de Vía Pública del Ayuntamiento de Reus y la empresa Reus Net han decidido ampliar a toda la semana la recogida de voluminosos de la ciudad con el objetivo de mejorar la convivencia y la limpieza de la ciudad. La medida entrará en funcionamiento el próximo lunes 1 de diciembre.

Hasta ahora el servicio sólo se hacía de lunes a viernes. Con esta mejora, el servicio se ajusta la franja horaria en que se pueden depositar los objetos en la calle que será de 19:00 a las 21:00h, en lugar de como hasta ahora, que era de 18:00 a 21:00h.

La reducción de la franja horaria tiene que contribuir a minimizar el impacto visual y las molestias, garantizando que los voluminosos permanezcan menos tiempo en la vía pública.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública afirma que «con un servicio más frecuente y horarios más ajustados, conseguiremos reforzar la imagen de Reus como ciudad comprometida con la sostenibilidad y la calidad de vida. Facilitamos que el servicio se adapte mejor a las necesidades de la ciudadanía».

La recogida programada de voluminosos se tiene que hacer vía petición previa. A través de un FORMULARIO que hay en la página web del Ayuntamiento o a través del 977010010, se puede solicitar el servicio de recogida para deshacerse correctamente. Habrá que bajar el voluminoso al lado del portal de casa (nunca al lado del contenedor) en el momento indicado, y el servicio pasará a recogerlo gratuitamente.

El servicio ha ido creciendo en los últimos años. Se ha pasado de 36 recogidas de media al día el año 2023 a 53 recogidas de media al día este año 2025, lo que representa un incremento del 47%. Este incremento, se atribuye a las campañas de comunicación realizadas con las que se acuerda tanto el servicio como la posible sanción a que se enfrentan los incívicos de que dejan los voluminosos abandonados a la calle sin avisar.

Abandonar trastos en la calle o al lado del contenedor es una infracción de la Ordenanza de Civismo de Reus y puede comportar una sanción de 750 euros.

El servicio municipal de recogida de residuos gestiona anualmente unas 4.000 toneladas de voluminosos, que se llevan a planta de tratamiento específica, anexa al centro de reciclaje municipal. Se estima que este año se llegue a las 4.138 (con datos cerrados a octubre).