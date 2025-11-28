Los Premios Cambra galardonan el tejido empresarial de un territorio «diverso» y «interconectado»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

FiraReus Events fue el espacio que acogió ayer jueves 27 de noviembre por la noche la gala de entrega de los Premios Cambra 2025 donde quince empresas de las cinco comarcas del territorio de la Cámara de Comercio de Reus fueron distinguidas por su tarea, trayectoria e hitos. Con cinco minutos de cortesía, la gala dio el pistoletazo de salida amenizada por el ritmo de los instrumentos de Terra Alta Sessions y dirigida por el periodista Jordi Gil. Durante esta, las diferentes empresas ganadoras recogieron sus distinciones de acuerdo con las tres categorías establecidas: Empresa Familiar, Innovación y Sostenibilidad e Internacionalización.

El presidente de la Cámara de Comercio de Reus, Mario Basora, destacó que «nos reunimos para celebrar el talento y la fuerza de un territorio». «Cada una de las comarcas tiene su personalidad, que las hace únicas, pero formamos parte de un ecosistema. Somos diversos, pero caminamos interconectados», añadió el presidente de la Cámara.

Con respecto a la comarca anfitriona, el Baix Camp, las empresas ganadoras fueron Olis Solé, Gruas Constructora i Vidoria. De la Conca de Barberà, Prats Vilà Cansaladers, Plasfoc y Cargas Industrials de Pira. Desde el Priorat, el Palauet del Priorat, Eco-pellets Siurana y Vinícola del Priorat. En cuanto a las Terres de l'Ebre, en la comarca de la Terra Alta se premió en Carnisseria Moreno, Limplas y Salaet Food Packaging y, para acabar, en la Ribera d'Ebrr se galardonaron en Mel Bonet, Museo del Ferrocarril y Flor de Camp.

Por otro lado, la invitada de honor del acontecimiento empresarial fue la comisionada especial para la Competitividad Industrial y PYME del Ministerio de Industria y Turismo del Estado, Núria Aymerich, que afirmó que con los valores se transforma nuestro entorno. «La sociedad se transforma cuando se actúa de acuerdo con los valores. Todo lo que hay detrás de estas empresas que hemos visto hoy es compromiso, trabajo y esfuerzo», reconoció la comisionada. Además, Aymerich fue la encargada de entregar uno de los cinco galardones de honor de los Premios Cámara, concretamente el Premio de Honor a la Trayectoria Empresarial para Eduardo Chicote. Los otros galardones de honor de la edición de este año se dedicaron a Indicador de Economía para la Comunicación, a la Asociación Jeroni de Moragas por el Compromiso Social, a ReusPlim por|par la Emprendeduría y, finalmente, a Josep Carbassa el Premio de Honor Llotja de Reus.