Filella continuará al frente de Ara Reus después de la renovación de la ejecutiva

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ara Reus ha renovado a su ejecutiva local y mantiene la confianza en Joan Carles Filella, que seguirá ejerciendo como presidente del partido un año más. La ratificación, así como la aprobación del resto de cargos del Comité Ejecutivo, se ha realizado este miércoles durante la Asamblea General Ordinària celebrada con la militancia.

La reunión también ha servido para aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2024-2025, presentar los presupuestos para el 2026 y hacer balance de las acciones impulsadas este año, así como para marcar las líneas de trabajo de cara al futuro.

Filella ha destacado durante su intervención que “Ara Reus es garantía de estabilidad en el gobierno local” y ha remarcado el compromiso de la formación con la ciudadanía. Según el presidente, el trabajo del partido en los barrios, el contacto directo con las entidades y la resolución de problemáticas locales “refuerzan nuestra proximidad y la capacidad de dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas”.

El dirigente también ha puesto en valor la tarea comunicativa del partido, especialmente el boletín informativo mensual que se envía a la militancia, una herramienta que ha calificado de “innovadora y útil” para mantener la base informada de la actividad del grupo municipal.

La nueva ejecutiva de Ara Reus queda integrada por Joan Carles Filella como presidente; Gerard Malet, vicepresidente; Ester Amill, secretaria; y Enric Bosch, tesorero. Completan el equipo los vocales Antonio Gesalí, Rosa Mancebón, Javier Gesalí, Antonio Rubio, Noelia Solé y Lilian Espinosa.