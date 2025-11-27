Desahucian los últimos pisos del edificio Baluard de Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Sindicat d'Habitatge de Reus no ha conseguido parar el desahucio que se ha producido este jueves 27 de noviembre en el edificio Baluard de Reus. Con este, el propietario ha recuperado la totalidad del bloque situado en la calle Barreres, 36 de Reus.

El Sindicato había convocado una protesta para pararlo pero no han podido hacer nada. A primera hora de la mañana, los Mossos d'Esquadra han cortado la calle hasta la llegada de la comitiva judicial para poder ejecutar el desahucio.

Según ha indicado un portavoz del Sindicato, en un primer momento el desahucio estaba programado para el lunes 24 de noviembre pero se tuvo que aplazar hasta hoy. Concretamente, se ha desahuciado una vecina de 62 años que vivía sola desde hace 4 años en el primer piso y también se ha echado a dos personas más que vivían en el cuarto piso o en la zona del terrado.

Desde el sindicato denuncian que «a pesar de los intentos de negociar o de conseguir alquileres habitacionales, el propietario se ha negado en banda» y aseguran que este «ha respondido con amenazas e intimidaciones a las vecinas» hasta que finalmente ha conseguido recuperar el bloque.