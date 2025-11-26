El Tomb de Reus presenta la Campanya de Nadal 2025 con un enfoque sostenible e inclusivo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La entidad comercial El Tomb de Reus ha presentado este miércoles su Campanya de Nadal 2025, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 3 de enero. La concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, ha asistido al acto y ha destacado la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para consolidar Reus como referente de ocio y compras en Cataluña.

Bajo el lema “El Tomb pel Planeta”, la campaña apuesta por una Navidad inclusiva, participativa y respetuosa con el medio ambiente. La entidad ha organizado talleres de sensibilización ambiental para niños, con turnos especiales para niños y niñas con necesidades especiales, y actividades para fomentar la prevención de residuos y la sostenibilidad. Les inscripciones a los talleres se pueden hacer a través de la aplicación de El Tomb de Reus.

Además, la tradicional gimcana dels follets Pere i Coia recorrerá semanalmente los escaparates de 20 establecimientos asociados. Los niños tendrán que localizar 12 figuras y leer los códigos QR correspondientes para optar a premios como tickets gratuitos para el carrusel, entradas para el Gaudí Centre, bolsas de golosinas y figuras del séquito festivo. Cada semana, los duendes cambiarán de establecimientos para animar la participación e incentivar el recorrido por el centro comercial.

Para los adultos, los tickets de compra incluidos a la aplicación permitirán participar en sorteos semanales de visitas culturales, experiencias relajantes, cenas y vals de compra, fomentando así la implicación de todo tipo de público.