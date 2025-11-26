Reus y Marc Vidal proponen perder el miedo a la tecnología y la innovación

Innovar sin límites. Este era el lema de la jornada organizada por el Ayuntamiento de Reus en firaReus Events, que reunió a más de trescientas personas con el objetivo de reflexionar e impulsar la competitividad y el crecimiento económico del territorio. La velada contó con la presencia del analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal, una de las voces más influyentes en transformación digital. Vidal subrayó que la revolución tecnológica, encabezada por conceptos como la inteligencia artificial o la automatización, no es una «agresión laboral», sino una «herramienta» que debe aprenderse a incorporar para obtener una ventaja competitiva, y apuntó que es «una revolución industrial más». El experto compartió que «no existe ninguna prueba empírica» de que un robot haya quitado un trabajo limpio y, de hecho, países con un nivel alto de robotización, como Corea del Sur o Alemania, tienen una tasa de ocupación prácticamente plena.

Vidal llamó a «reversionar» el relato y entender que, si bien la transición es dolorosa, «una vez lo tienes todo conectado, empiezas a generar productividad y más empleo». «Seguramente, dentro de unos años, este país, si no hace el trabajo que se está haciendo en Reus, se encontrará con un problema, que es no haber hecho el cambio de modelo productivo», afirmó. En concreto, señaló que se está creando empleo «de salario bajo y precario». «No fabricamos chips, fabricamos cafés, y eso es un problema», afirmó. Asimismo, aseguró que solo un 0,5% de los usuarios de ChatGPT lo utilizan correctamente, es decir, como una «extensión de su inteligencia» y no solo como un sustituto «de lo que hacíamos antes». «Ya sabemos hacer muchas cosas y deberíamos hacerlas mejor gracias a una tecnología asociada», apuntó. La jornada también contó con mesas sectoriales para conocer de cerca proyectos innovadores nacidos o consolidados en la ciudad. «En Reus tenemos talento, iniciativa y empresas comprometidas que no tienen miedo de dar pasos adelante», detalló el concejal Josep Baiges.