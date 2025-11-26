La calle Ample reabre al tráfico rodado antes del Black Friday

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La calle Ample de Reus reabrió ayer martes 25 de noviembre el paso al tráfico rodado después de haberse completado las obras de la segunda fase de la reforma de este vial. Según confirman fuentes del Ayuntamiento de Reus a Diari Més, las obras se recepcionaron el pasado miércoles 19 de noviembre y los elementos de obra se retiraron el jueves 20 de noviembre. No obstante, las vallas que impedían el paso de los vehículos desde la plaza de la Llibertat no se retiraron hasta ayer y el único movimiento de vehículos era el de los que accedían por las calles contiguas. La segunda fase ha sido una continuación de la primera, eliminando la zona azul de aparcamiento para ampliar las aceras y el mobiliario urbano del vial en el tramo comprendido entre la plaza del Víctor y la plaza de la Llibertat.

De este modo, se cumple la previsión y promesa del consistorio de haber terminado las obras de la calle Ample antes del Black Friday, que sirve como antesala de la campaña de Navidad. A partir de ahora solo queda la tercera y última fase de la reforma de la calle Ample, que incide en las plazas de la Llibertat y del Pintor Fortuny. En cuanto a la Llibertat, las obras ya hicieron acto de presencia con la creación de un nuevo paso de emergencias durante la segunda fase.

En lo referente a las actuaciones previstas durante la tercera fase, y que afectan principalmente a la plaza del Condesito, no comenzarán hasta después de Reyes. Según explicó la concejala responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Marina Berasategui, los trabajos no arrancarán hasta entonces «para poder garantizar una campaña de Navidad con las menores afectaciones posibles para los comerciantes». La edil remarcó que el proyecto se había trabajado «con proximidad» y con reuniones periódicas con el vecindario para adaptarse a ellos.

La tercera fase prevé que el tramo de la plaza situada delante del edificio de la Caixa y el entorno del monumento quede a un solo nivel y aumente el espacio para uso peatonal en más de 1.000 metros cuadrados. De este modo, los vehículos deberán utilizar un nuevo carril. Además, la estatua del Condesito será reubicada para que coincida con la bisectriz de la fachada del edificio contiguo y también se introducirá nueva vegetación con el objetivo de aumentar la calidad del espacio. En concreto, se prevé incorporar más de 330 metros cuadrados de zonas verdes con el proyecto completo, que asciende a un presupuesto total de 2.285.544,80 euros en sus tres fases.