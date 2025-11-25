Reus se prepara para el encendido de las luces y da el tiro de salida a la Campanya de Nadal 2025

Se han creado varios espacios con ambientación navideña donde se llevarán a cabo actividades especiales y espectáculos itinerantes a lo largo de los días de campañaLAIA SOLANELLAS

Reus ya lo tiene todo a punto para dar la bienvenida oficial en la Campaña de Navidad 2025 este jueves por la tarde. Bajo el lema “Reus és Nadal”, la ciudad desplegará un amplio programa de actividades, espectáculos de animación y atracciones al aire libre que, sumados al alumbrado por las calles y barrios, contribuirán a crear una ambientación navideña muy potente por todo el municipio.

El acto inaugural empezará el jueves 27 de noviembre, a las 18.45 h, con el espectáculo lumínico “El batec de nadal”, que dará paso al encendido oficial de las luces a las 19 h. El Ayuntamiento recomienda llegar con antelación para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones a la plaza del Mercado, punto neurálgico de la celebración.

A partir de las 18 h, la plaza del Mercat contará con un espacio reservado para personas con movilidad reducida, situado junto a la calle Major. Se aconseja acceder precisamente por esta calle para agilizar la entrada. Paralelamente, se habilitará un espacio tranquilo, pensado para personas con sensibilidades diversas que necesiten un entorno más relajado para disfrutar del espectáculo.

A pesar de ser un acontecimiento familiar pensado para todas las edades, la organización recomienda dejar los cochecitos durante el espectáculo, entre las 18 y las 19.30 h, en uno de los tres puntos vigilados habilitados: plaza del Teatre, calle Salvador Espriu y entrada del paseo comercial El Pallol. El objetivo es garantizar la seguridad y una mejor visibilidad del acto.

Una campaña que quiere situar Reus como referente

La Campanya de Nadal 2025, ideada por el Ayuntamiento a través de la Agencia Reus Promoció y con la colaboración de las entidades comerciales, busca reforzar Reus como centro comercial y cultural de referencia, con un impacto que vaya más allá de las fiestas. Se han creado varios espacios tematizados con ambientación navideña para que se conviertan en escenarios mágicos, donde se llevarán a cabo actividades especiales y espectáculos itinerantes a lo largo de los días de campaña.

Para facilitar la información a la ciudadanía, se ha preparado una completa agenda de actos de Navidad, disponible en las redes sociales y en los portales reusturisme.cat y reus.cat, donde se recogen todas las actividades destacadas.

Les plazas Mercat, Prim, Llibertat, Evarist Fàbregas, Anton Borrell, el Raval de Santa Anna, el Carrilet y los Mercats de Reus serán los principales polos de atracción. La amplia oferta comercial de proximidad y la implicación del sector ayudarán a distribuir a los visitantes por las diferentes calles y espacios de la ciudad.