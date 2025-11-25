El entorno de la estación de trens de Reus se urbanizará con zonas verdes y viviendas de protegidas

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el presidente de ADIF, Pedro Marco, después de la firma.Ayuntamiento Reus

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el presidente de ADIF, Pedro Marco, han firmado este martes el protocolo de actuación entre las dos instituciones que asienta las bases para el futuro desarrollo urbanístico de los terrenos del entorno de la estación de trenes, propiedad de ADIF, conocidos como playa de vías, una vez se acaben las obras del Corredor del Mediterráneo, a partir del 2027.

El documento deja constancia de la voluntad que los usos futuros de estos terrenos sean zonas verdes, equipamientos y viviendas de protección oficial. Y, igualmente, plantea la necesidad de garantizar tanto la integración de los terrenos en la ciudad como la plena funcionalidad del sistema ferroviario y su accesibilidad.

El acuerdo expresa la voluntad de colaboración para impulsar los estudios y las actuaciones que permitan integrar en la trama urbana aquellos terrenos propiedad de Adif que resulten innecesarios para el servicio ferroviario. Situados a las proximidades de la estación, a ambos lados de las vías, los suelos abarcan una superficie total aproximada de 46.000m2 en las avenidas de los Jocs Olímpics y del Comerç.

Adif y el Ayuntamiento de Reus trabajarán en una propuesta consensuada para materializar una modificación del planeamiento en torno a la estación que contribuya, con criterios de viabilidad económica, al desarrollo urbanístico de la zona.

Durante la mañana, también se ha hecho una visita al futuro apeadero de Bellissens para constatar que las obras avanzan «a buen ritmo» y estarán terminadas el próximo año. Actualmente, el grado de ejecución de las obras ronda el 40%.

Zonas verdes, equipamientos y vivienda

Adif redactará un estudio funcional que concrete los suelos innecesarios para el servicio ferroviario (una vez dejen de utilizarse para el depósito temporal como materiales utilizados en las obras del Corredor Mediterráneo), que serán transmitidos al Ayuntamiento de Reus.

Por su parte, el Ayuntamiento redactará los instrumentos de ordenación que den cobertura urbanística a las actuaciones previstas, mayoritariamente zonas verdes, equipamientos y, si procede, viviendas de protección oficial. La gestión y ejecución del nuevo planeamiento será de iniciativa municipal (gestión directa o indirecta) y se realizará con medios propios o a través de terceros.