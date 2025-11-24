Reus da el pistoletazo de salida en “Un Nadal de 10” en La Fira Centre Comercial

La gran novedad de este año es el Calendario de Adviento de La Fira, un concurso que repartirá un premio diario entre los visitantescedida

La Fira Centre Comercial empieza la campaña navideña con “Un Nadal de 10”, un programa que del 28 de noviembre al 6 de enero convertirá el espacio en uno de los principales puntos festivos navideños de la ciudad. Además de la oferta comercial, el centro ha preparado talleres infantiles, espectáculos de nieve, música en directo y visitas de personajes emblemáticos como Papá Noel, el Paje Real y el Grinch. La gran novedad de este año es el Calendari d'Advent de La Fira, un concurso que repartirá un premio diario entre los visitantes.

La campaña empezará el viernes 28 de noviembre, a las 19 h, con La Gran Encesa de Llums, que este año combinará tonalidades doradas y plateadas. El encendido irá acompañado de un espectáculo de nieve que se repetirá varios días en el mismo horario y que transformará las plantas del centro comercial en un paisaje invernal.

Del 1 al 24 de diciembre, cualquier cliente que presente un ticket de compra igual o superior a 20 euros al Punto de Atención al Cliente podrá participar en el sorteo de un premio diario. Los obsequios —vals de compra, descuentos, cestas de Navidad, entradas o tratamientos de belleza— se harán públicos en las redes sociales del centro y en un calendario físico instalado en La Fira.

Por otra parte, los niños de 4 a 12 años podrán disfrutar de talleres gratuitos de Navidad a la Planta -1, de 12 a 14 h y de 17 a 19 h, con la excepción del taller de Pintacares del 27 de diciembre, que será de 18 a 20 h. Papá Noel visitará La Fira los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre (17–20 h) y el día 24 por la mañana (10.30-13.30 h), mientras que el Paje Real recogerá cartas los días 2, 3 y 4 de enero (17–20 h). El Grinch hará aparición los sábados 6 y 13 de diciembre, de 17.30 a 20.30 h.

Música, danza y solidaridad

El 23 de diciembre, a partir de las 17 h, la Basen Street Band Quartet ofrecerá un recorrido musical con villancicos dixie. El sábado 13, a partir de las 11 h, las bailarinas de la Associació Esportiva de Dança del Pare Manyanet actuarán por varios espacios del centro. La Feria también acogerá el 19 de diciembre, a las 18 h, el espectáculo de clausura de la recogida de juguetes de segunda mano organizada por el Ayuntamiento de Reus, en que el centro participa como punto de recogida.

El uno de diciembre, la plaza del Universo se volverá a llenar con el Gran Villancico, que reunirá a más de 1.200 alumnos de treinta escuelas. Paralelamente, se ha organizado el concurso “Dibuixa la teva gran Nadala”, con exposición incluida y lotes de material escolar para los ganadores.

Como cada año, La Fira será punto de salida y llegada de la carrera de Sant Silvestre, que en la última edición reunió a más de 2.000 participantes. Este año habrá novedades tanto en la carrera de adultos como en la modalidad infantil SanSiKids.