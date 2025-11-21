La AEDT impulsa una delegación en el Baix Camp para reforzar el talento femenino

El acto de presentación de la nueva delegación del AEDT Bajo Campo en la Cámara de Comercio de Reus.AEDT

La Asociación de Empresarias y Directivas de Tarragona (AEDT) presentó este martes la nueva delegación AEDT Baix Camp en un acto en la Cámara de Comercio de Reus, que reunió numerosos profesionales y representantes institucionales del territorio.

La delegación nace para reforzar la presencia de la asociación e impulsar la visibilidad del talento femenino en un entorno empresarial en crecimiento. El presidente de la Cámara, Josep Maria Basora, destacó la importancia de promover iniciativas que fortalezcan el tejido económico. La presidenta de AEDT Baix Camp, Eva Miró, expuso las líneas estratégicas y el compromiso para crear una red activa que favorezca la colaboración y el desarrollo profesional de las mujeres.

También intervino Margarita Oliva, directora de la Fundación Rosa Maria Vivar, que remarcó la necesidad de impulsar proyectos vinculados a la lucha contra el Alzhéimer. El acto evidenció el apoyo institucional y empresarial a la igualdad de oportunidades y al talento.