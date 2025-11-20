Los reusencs podrán decidir sobre 750.000 euros en la nueva edición de los Pressupostos Participatius

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus pondrá en marcha este lunes, 24 de noviembre, una nueva edición de los Pressupostos Participatius, que permitirá a los vecinos y vecinas decidir el destino de 750.000 euros del presupuesto municipal de inversiones de 2026. Hasta el 18 de diciembre, todas las personas empadronadas a la ciudad y mayores de 14 años podrán presentar propuestas, debatirlas y priorizarlas a través de la plataforma digital participa.reus.cat.

El consistorio quiere reforzar la implicación ciudadana y el fortalecimiento democrático con este proceso, que apuesta por la deliberación colectiva y la corresponsabilidad. La edición de este año también pone un énfasis especial en la participación juvenil, con acciones informativas específicas en los institutos y en el Casal de Jóvenes.

La ciudadanía podrá presentar proyectos de inversión de cualquier ámbito municipal, que se dividirán en dos categorías: pequeños proyectos, de hasta 50.000 euros, y grandes proyectos, de entre 50.000 y 150.000 euros. Todas las propuestas tendrán que ser viables técnicamente, económicamente y ajustadas a los planes municipales vigentes.

El proceso empezará con una fase de información y difusión del 24 de noviembre al 18 de diciembre, con sesiones en los centros cívicos y puntos móviles con urna itinerante para facilitar el acceso a la participación. En el mismo periodo se podrán presentar los proyectos, tanto de manera individual como en talleres participativos, uno de ellos dirigido específicamente a la juventud.

Entre el 19 de diciembre y el 24 de marzo de 2026, una comisión técnica evaluará todas las propuestas y determinará cuáles pasan a la fase final. Si el número de proyectos aceptados supera los 60, se activará una fase de preselección entre el 25 de marzo y el 8 de abril para reducir el número.

La votación final tendrá lugar del 9 de abril al 8 de mayo de 2026, donde cada persona podrá votar dos propuestas de proyectos grandes y cuatro pequeños, y finalmente, se ejecutarán los proyectos más votados hasta agotar el presupuesto disponible. Para facilitar la participación, varios espacios municipales y centros cívicos dispondrán de ordenadores y apoyo técnico, además de puntos móviles repartidos por la ciudad.

Los proyectos escogidos se harán públicos a partir del 8 de mayo de 2026, cuando también se inicien los trámites para ejecutarlos. En paralelo, se llevará a cabo una evaluación del proceso con cuestionarios abiertos a la ciudadanía y el trabajo de la comisión de seguimiento. La fase final de seguimiento de los proyectos ganadores se prolongará hasta que todas las actuaciones estén completadas.