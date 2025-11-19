La futura desaparición del aparcamiento de la Biblioteca Central no preocupa a los usuarios

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los usuarios de la zona azul de aparcamiento situada delante de la Biblioteca Central Xavier Amorós no se muestran preocupados ante su futura transformación en un nuevo espacio verde de cara el próximo año. Ninguna de las personas consultadas por Diari Més en los últimos días han mostrado mucha preocupación delante de eso, por el hecho de que buena parte no son usuarios habituales, sino más bien puntuales. Ahora bien, entre los usuarios que utilizan aquel espacio con una mínima recurrencia tampoco han mostrado ninguna preocupación ante este hecho, todo y que la mayoría admitían no ser conscientes de la futura transformación del espacio.

La mayoría aseguran que no prevén que sea un grave problema, ya que consideran que por la zona sigue habiendo otras opciones de aparcamiento como el mismo parking municipal soterrado del Passeig Prim, entre otras opciones. Otras zonas de parking relativamente próximas señaladas son el aparcamiento municipal de las Oques o la zona azul situada en la calle de l'Argentera.

Los vecinos, atentos

Por otro lado, los que se mantienen más bien en la expectativa son los vecinos de la zona. El presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Paz, Víctor Muñoz, valora de manera inicial la actuación de convertir el aparcamiento en un espacio verde como una acción positiva, aunque quiere esperar al resultado: «No sabemos todavía cómo irá, pero creemos que tiene que ser positivo. Tendremos una opinión más clara cuando esté acabado». «La intención es buena y si tiene que ser un espacio para uso de los vecinos, para avanzar en sostenibilidad y un lugar donde puedan jugar a los niños, nos gusta la idea. ¿Quizás a alguien le molesta perder el aparcamiento? Es posible, pero como con la estación de buses no llueve nunca a gusto de todo el mundo», añade el presidente.

Ahora bien, lo que preocupa especialmente a Muñoz es que este nuevo espacio verde pueda derivar en una zona conflictiva. «Hemos sufrido mucho la llegada de nuevos vecinos conflictivos. En la plaza de la Cultura de la Paz ahora está un poco más controlado, pero hace unos años eran peleas constantes», lamenta. Por este motivo, su deseo es que este nuevo espacio verde no acabe ocurriendo en un nuevo punto de concentración de gente conflictiva, especialmente por la noche, tal como ha pasado anteriormente en otros lugares de la ciudad como el Parque de la Olla.

La autoescuela

Así y todo, parece que los principales perjudicados por la desaparición del aparcamiento será la autoescuela Hoy-Voy. En los últimos años la sucursal de la autoescuela en Reus, situada en el paseo de Prim, ha utilizado la zona de aparcamiento como espacio donde parar el vehículo entre clase y clase. «Es la zona donde quedamos con los alumnos para empezar y acabar las prácticas, porque es un lugar céntrico donde es fácil llegar a pie», apunta a la subdirectora de la autoescuela Hoy-Voy. Además, apunta que como empresa les sería «mucho más fácil quedar en un polígono, donde nadie nos dice nada ni tenemos que pagar» y asegura que se gastan hasta 200 euros en el mes sólo al pagar los tickets de parking. «Ahora bien, no harás que una persona, que no tiene carné y normalmente joven, vaya sola a un lugar alejado cuando se hace oscuro», añade. Por este motivo, desde la autoescuela se resignan a aceptarlo y en empezar a pensar en una alternativa para cuando el aparcamiento deje de funcionar, pero Señís reclama que el Ayuntamiento haga alguna cosa pensada en las autoescuelas que sufren esta problemática de falta de estacionamiento.