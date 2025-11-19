Los reusencs tiran media tonelada diaria de toallitas húmedas que saturan la red de saneamiento

Según Aigües de Reus, el 75% de los residuos sólidos que llegan a la depuradora son toallitas húmedasCedida

Reus genera cada día casi media tonelada de toallitas húmedas que acaban en la alcantarilla y contribuyen a saturar la red de saneamiento. En total, se acumulan 168 toneladas el año, una cifra que confirma la magnitud de un problema que afecta seriamente al funcionamiento del sistema y obliga a hacer operaciones constantes de desobstrucción y reparación.

Para concienciar a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Reus, a través de Aigües de Reus y la empresa concesionaria Aquàlia, ha organizado este miércoles una actividad divulgativa coincidiendo con el Día Mundial del Saneamiento y a las puertas de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. La acción, abierta a todo el mundo, se ha instalado delante del parque Sant Jordi, donde los visitantes han podido observar de cerca el funcionamiento de un camión de limpieza del alcantarillado y las tecnologías utilizadas en el mantenimiento del sistema.

El concejal responsable de Aigües de Reus, Daniel Rubio, ha recordado que “a menudo la ciudadanía no es lo bastante consciente de los esfuerzos y la inversión continuada necesarios para que la red funcione cada día con normalidad”. Rubio ha insistido en la importancia de la colaboración de todo el mundo para evitar prácticas incorrectas que dañen el medio ambiente y comprometan el sistema.

El gran enemigo de la depuradora: las toallitas

Según Aigües de Reus, el 75% de los residuos sólidos que llegan a la depuradora son toallitas húmedas. Les fibras de estos productos se enredan y forman bloques compactos que atascan cañerías, afectan a la maquinaria e incluso llegan a colapsar colectores de grandes dimensiones, hecho que requiere la intervención de servicios especializados.

Aunque muchas toallitas se comercializan como biodegradables, eso no significa que se dispersen en contacto con el agua. “Biodegradar-se” puede querer decir desaparecer al cabo de los años; mientras que “dispersarse” implica deshacerse de manera inmediata, cosa que las toallitas no hacen. Cuando llegan a la red, forman masas extremadamente duras que sólo se pueden retirar con maquinaria específica y que, en muchos casos, generan daños graves.

Por este motivo, Aïgues de Reus ha distribuido folletones informativos bajo los mensajes “En saneamiento, tu compromiso es una pieza clave” y “No te confundas. En el inodoro, sólo papel higiénico”, recordando que el único residuo que se puede tirar es papel higiénico.

Una red de 320 kilómetros que requiere mantenimiento constante

La red de saneamiento de Reus suma 320 kilómetros de cañerías, 7.171 pozos de registro y 9.483 sumideros, además de estaciones de bombeo, arquetas, areners y depósitos de retención de aguas pluviales. Se trata de un entramado complejo que exige un mantenimiento continuado.

Cada año se limpian e inspeccionan más de 100.000 metros lineales de alcantarillado y 28.500 sumideros, cada uno de los cuales se revisa una media de tres veces. Todo, para garantizar la calidad del servicio y la eficiencia del sistema.

Tecnología punta para prevenir incidencias

Aigües de Reus ha incorporado sistemas avanzados basados en tecnologías de la información, que permiten predecir necesidades de mantenimiento según los datos recogidos en el campo. También se utilizan cámaras robotizadas y robots con circuito cerrado de televisión para inspeccionar el interior de las cañerías, y se sumarán drones para revisar los colectores de mayores dimensiones.

El objetivo final, subraya Rubio, es reducir la necesidad de reparaciones de emergencia y evitar que los residuos —especialmente las toallitas— sigan poniendo en riesgo la red de saneamiento.