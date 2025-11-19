Amplían los recorridos del dispositivo especial de recogida de hojas en Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de la concejalía de Vía Pública y la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, Reus Net ampliará los recorridos del Plan de Hojas, el dispositivo especial de limpieza de la ciudad que se activa coincidiendo con la época del año de más caída de hojas del arbolado de la vía pública.

Los trabajos se centran especialmente en aquellos espacios de la ciudad donde la acumulación de hojas puede causar molestias a la ciudadanía. Se hace utilizando una barredora, conducida por un maquinista con un operario que barre manualmente con un soplador.

El servicio se realiza de lunes a viernes en horario de tarde con una planificación estándar de septiembre a noviembre y de abril a junio pero lo cual se adapta a las circunstancias climáticas como puede ser un julio y agosto con caída de hojas de plataneros o un marzo con las bolas de las melias. Se hacen cinco recorridos diferentes para llegar a todas las áreas de la ciudad. Los recorridos se amplían de cuatro a cinco respecto de la temporada pasada con el fin de ganar en eficiencia.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, afirma que «estas actuaciones se llevan a cabo con especial intensidad durante los meses del otoño y especialmente en episodios meteorológicos de viento, como los últimos días, cuando incrementamos la frecuencia de las actuaciones con el fin de evitar molestias y mejorar la limpieza de las calles y plazas».