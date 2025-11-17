Reus estrena punto T16: la tarjeta de transporte ahora se tramita directamente en la ciudad

El Casal de Joves la Palma se ha convertido en un punto para recoger la tarjeta

El Ayuntamiento de Reus y el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (ATMCT) han aprobado la firma de un convenio de colaboración para facilitar la expedición y la gestión de incidencias de las tarjetas T16.

Gracias a este acuerdo, la ciudadanía de Reus podrá obtener y gestionar la tarjeta T-16 directamente en la ciudad, algo que hasta ahora sólo era posible en Tarragona. Hasta ahora, la recogida de tarjetas personalizadas generaba dificultades para muchas familias, que tenían que desplazarse fuera de Reus. Con el nuevo convenio, el Casal de Joves la Palma se ha convertido en un punto para recoger la tarjeta de forma rápida, próxima y eficiente.

Según el concejal de Joventut, Daniel Marcos, “una de las propuestas del Consejo de Jóvenes de los Institutos del curso 2024-2025 fue precisamente habilitar un punto en Reus donde tramitar y recoger la tarjeta de movilidad T16, y, por lo tanto, el acuerdo responde a esta necesidad de mejorar la accesibilidad a los títulos de transporte, especialmente para los y las jóvenes”.

El acuerdo se enmarca dentro de las políticas públicas para fomentar una movilidad sostenible, con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado y favorecer la cohesión social. La proximidad del servicio también reforzará su utilidad y facilitará la difusión y el uso. El acuerdo entrará en vigor una vez firmado formalmente por las dos instituciones.