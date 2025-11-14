Reus impulsa un proyecto pionero de mediación cultural con diez ciudades catalanas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Concejalía de Cultura de Reus, a través del Consorcio del Teatre Fortuny y con la colaboración de Icaria Cooperativa, ha puesto en marcha esta temporada 2025-2026 un innovador proyecto de mediación cultural vinculado al espectáculo Fantasmas de guerra. La obra, creada por la Compañía de Comediants La Baldufa, se representará en las diez ciudades que forman parte de la Xarxa Transversal, con el estreno celebrado este jueves, 13 de noviembre, en el Teatro-Auditorio Emma Vilarasau de Sant Cugat. En Reus, se podrá ver en el Teatro Fortuny los días 6 y 7 de febrero de 2026.

En la capital del Baix Camp, el proyecto se impulsa como una prueba a piloto bajo el título Reus, ciudad que escucha, con Icaria Cooperativa como entidad dinamizadora. La iniciativa implica jóvenes en procesos de primera acogida, centros educativos como la Escuela de Teatro y Cine y la Escuela de Arte y Diseño de Reus, así como entidades sociales como Ocell de Foc y la orientadora comunitaria del SOAC del Departamento de Educación. El objetivo es crear vínculos entre el Teatro Fortuny y los jóvenes recién llegados.

El espectáculo se enmarca dentro del programa Transistor de la Red Transversal de Actividades Culturales de Cataluña (XTAC), que pretende situar la mediación cultural como eje central entre la creación escénica, los equipamientos culturales y la ciudadanía. Esta red agrupa diez ciudades catalanas de tamaño medio que trabajan conjuntamente para impulsar la cultura como motor de transformación social, compartiendo recursos, experiencias y proyectos. El programa busca consolidar la figura del mediador o mediadora cultural dentro de los teatros municipales y fomentar nuevas formas de relación entre artistas, instituciones y público.