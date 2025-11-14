El Aeropuerto de Reus supera los 145.500 pasajeros en octubre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de Reus ha registrado durante este mes de octubre 145.579 pasajeros, hecho que supone un incremento del 14,8% con respecto al mismo mes del 2024. En el acumulado de los diez meses del año, el aeropuerto ha llegado a un total de 1.330.569 pasajeros, un 13,1% más que los mismos meses de 2024.

Con respecto a movimientos, el Aeropuerto de Reus ha operado 2.167 vuelos, un 20,4% más que en octubre del 2024. Desde comienzo de año, se han registrado 20.522 despegues y aterrizajes, un 4,3% más que el mismo periodo del año pasado.

Con respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha llegado en octubre a 5.243.506 pasajeros y 32.802 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 218.553 viajeros y 2.877 movimientos de aeronaves. Finalmente, el Aeropuerto de Sabadell ha gestionado 5.434 despegues y aterrizajes y un total de 419 pasajeros.