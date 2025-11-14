Diari Més

Turismo

El Aeropuerto de Reus supera los 145.500 pasajeros en octubre

Este 2025 la infraestructura ha superado los 1,3 millones de pasajeros, un 13,1% más respecto el año anterior

Imagen de la plataforma de iluminación LED del Aeropuerto de Reus.

Imagen de la plataforma de iluminación LED del Aeropuerto de Reus.Cedida

El Aeropuerto de Reus ha registrado durante este mes de octubre 145.579 pasajeros, hecho que supone un incremento del 14,8% con respecto al mismo mes del 2024. En el acumulado de los diez meses del año, el aeropuerto ha llegado a un total de 1.330.569 pasajeros, un 13,1% más que los mismos meses de 2024.

Con respecto a movimientos, el Aeropuerto de Reus ha operado 2.167 vuelos, un 20,4% más que en octubre del 2024. Desde comienzo de año, se han registrado 20.522 despegues y aterrizajes, un 4,3% más que el mismo periodo del año pasado.

Con respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha llegado en octubre a 5.243.506 pasajeros y 32.802 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 218.553 viajeros y 2.877 movimientos de aeronaves. Finalmente, el Aeropuerto de Sabadell ha gestionado 5.434 despegues y aterrizajes y un total de 419 pasajeros.

