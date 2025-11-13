Once heridos y un perro muerto en el incendio de unos bajos en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Once personas fueron atendidas el miércoles por la noche por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durante un incendio en una vivienda en Reus. Los hechos pasaron a las 21.22 horas en la calle Glorieta Priorat y se movilizaron seis dotaciones de Bombers de la Generalitat, cuatro ambulancias y la Guardia Urbana.

El incendio se produjo en una estancia de unos bajos situados en un bloque de planta baja más cinco pisos. Algunos vecinos optaron por autoevacuarse al exterior del edificio, mientras que otros decidieron confinarse en el interior. Los bomberos, por su parte, desalojaron a los residentes de una vivienda de la cuarta planta.

Los bomberos procedieron a la extinción del fuego y revisaron el resto de viviendas y la escalera. Según explica el cuerpo de emergencias, la Guardia Urbana cerró la puerta de la vivienda afectada para evitar la propagación del fuego al resto del edificio.

El SEM atendió a once personas, 9 de las cuales recibieron la otra in situ; el residente el piso incendiado fue evacuado menos grave al hospital Sant Joan de Reus por inhalación de humo y un adolescente también fue trasladado leve al mismo centro hospitalario. Como consecuencia del fuego, un perro que se encontraba en la vivienda afectado perdió la vida. A las 22.50 horas, todo el mundo pudo volver a su casa y se dio el servicio por finalizado.