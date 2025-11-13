El IISPV celebra 20 años con una nueva imagen corporativa y uno amplio programa de actividades

El acto institucional estará presidido por la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Núria MontserratTjerk van der Meulen

ElInstitut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) celebra este año su vigésimo aniversario con un amplio programa de actividades que culminará el próximo martes 3 de diciembre con un acto institucional en el Teatro Bartrina de Reus, a partir de las 19.30 horas.

Durante estos meses, el IISPV ya ha organizado diferentes propuestas conmemorativas, como la jornada de puertas abiertas y la iniciativa ‘La recerca en salut surt al carrer’, celebradas en Reus y Tarragona con el objetivo de acercar la investigación biomédica a la ciudadanía.

El acto de clausura reunirá representantes institucionales, profesionales del mundo científico y sanitario, y otros agentes del territorio vinculados a la investigación. Entre los momentos destacados estará la presentación de la nueva imagen corporativa del Instituto, una mesa redonda sobre “La importància de la recerca biomèdica al territori. Passat, present i futur” y la ponencia de Elsa Punset, escritora, filósofa y divulgadora reconocida, que ofrecerá la conferencia “Propuestas para vivir en estos tiempos extraordinarios”.

El acto estará presidido por la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, que hará la clausura. Les inscripciones para asistir continúan abiertas a la web del IISPV, y al acabar la jornada se ofrecerá un aperitivo a los asistentes.