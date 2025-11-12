El Teatro Fortuny de Reus acogerá de nuevo el Maratón de donación de sangre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Maratón de Donantes de Sangre de Reus vuelve un año más al Teatro Fortuny, los días miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, con el objetivo de llegar a 600 donaciones de sangre y plasma.

La campaña, organizada por el Banco de Sangre y Tejidos con el apoyo del Ayuntamiento de Reus y la Asociación de Donantes del Baix Camp, quiere recuperar las reservas después de un otoño con menos aportaciones de lo que es habitual. Los horarios serán el miércoles de 15 a 21 h y jueves de 9 a 21 h. Poden dar sangre todas las personas entre 18 y 70 años, de más de 50 kilos y con buena salud.

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de gafas de realidad virtual para las donaciones de plasma, una iniciativa pionera que permite vivir una experiencia relajante e inmersiva —como sumergirse bajo el mar u observar una aurora boreal— mientras se da.

El Maratón contará con la colaboración de entidades locales que participarán en grupo y con el apoyo de empresas que aportarán refrigerios y detalles para los donantes. Además, este año la cita se promociona con el videoclip “Pone el brazo”, una canción solidaria creada por el dúo Miel y Requesón y con la participación de Joan Masdéu, Fito Luri, Merche y Elena Tarragó, producida por el alumnado de la Casa de Oficios de Mas Carandell.