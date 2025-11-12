El Miró Ganxets Costa Daurada cae en el primer partido del Top-12 de la Champions femenina

El pabellón del CTT Ganxets se ha llenado hasta arriba para vivir un partido histórico que ha durado más de una hora y mediaCedida

El Miró Ganxets Costa Daurada ha debutado con buen pie en el Top-12 de la Champions femenina de tenis mesa, a pesar de la derrota por 0-3 delante del poderoso KTS Enea Siarkopol de Polonia, actual campeón de Europa.

El pabellón del CTT Ganxets se ha llenado hasta arriba para vivir un partido histórico que ha durado más de una hora y media, y en que las reusenses han plantado cara en todo momento. El equipo presidido por Joan Carles Virgili ha hecho sudar de lo lindo el conjunto polaco, hasta el punto que el técnico visitante ha tenido que pedir tiempo muerto en todos los partidos individuales para evitar sorpresas.

En el primer punto, la china Guo Ruichen, base del conjunto catalán, ha empezado dominando 6-0 delante la número 1 rival, Xiaoxin Yang, pero ha acabado cediendo el primero siete por ventajas. A pesar de igualar el marcador en el segundo, la jugadora del Siarkopol ha acabado imponiendo su experiencia.

Con 0-1 en el marcador, Olga Vorobeva ha ofrecido otra buena actuación, a pesar de caer ante Yang en parciales muy ajustados. Finalmente, la veterana Fu Yu ha certificado la victoria del campeón europeo al superar a Andrea Todorovic.

A pesar del resultado, el Miró Ganxets Costa Daurada ha dejado una imagen de orgullo y competitividad, confirmando su crecimiento y ambición internacional.