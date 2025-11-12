El aeropuerto de Reus simula un accidente de un avión comercial con la participación de más de 250 personas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Reus ha simulado este miércoles por la mañana un accidente de un avión comercial con la participación de más de 250 personas entre personal de la infraestructura, los cuerpos de emergencias y seguridad y figurantes. El ejercicio organizado por el mismo aeropuerto y Protección Civil partía de una aeronave proveniente de Manchester, con una cincuentena de pasajeros y seis miembros de la tripulación. Durante las maniobras de aterrizaje, el avión habría sufrido un accidente con cuatro víctimas mortales y una cincuentena de personas heridas, la mitad de ellas en estado crítico. La prueba ha empezado a las 10.34 horas y automáticamente se ha constituido el comité de crisis con el apoyo de los Bomberos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y otros cuerpos policiales.