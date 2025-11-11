El EOI de Reus acoge un proyecto Erasmus+ con un hospital griego para fomentar la inclusión

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Del 10 al 14 de noviembre, la Escuela Oficial de Idiomas de Reus acoge a cinco profesionales del Hospital Ilias de Pyrgos (Grecia) en el marco de un proyecto job shadowing Erasmus+. La iniciativa tiene como objetivo conocer metodologías de enseñanza del inglés en niveles básicos e impulsar la creación de una escuela de idiomas para pacientes con discapacidades físicas e intelectuales.

La estancia permitirá a las participantes observar clases, compartir experiencias con el profesorado y participar en talleres sobre herramientas digitales e innovación educativa. El EOI reafirma así su compromiso con los valores Erasmus+, como la cooperación transnacional, la inclusión y la diversidad lingüística.

Según el equipo docente del centro, el aprendizaje de idiomas tiene un impacto positivo en la salud, ya que mejora las habilidades cognitivas, la autoestima y la participación social. Esta colaboración ejemplariza cómo la educación puede contribuir al bienestar y a la igualdad de oportunidades.