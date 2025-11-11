La asociación TECNIO pide más financiación a las administraciones para dar un "salto" en la transferencia de conocimiento

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La asociación TECNIO, que representa una setentena de grupos de investigación universitarios y de centros de investigación BÚSQUEDA y CSIC, pide más financiación a las administraciones para hacer un "salto" en el campo de la transferencia de conocimiento en Cataluña. El presidente de la entidad, Santiago Royo, ha explicado a la ACN que es un sector que "no acaba de dar el salto. Hace 20 años estábamos en un sitio parecido". "Nos cuesta conseguir apoyo institucional lo suficiente decidido", ha señalado. Este martes se celebra el congreso TECNIO 2025 en Reus con más de 200 profesionales del ecosistema. Catedráticos de la URV como Francesc Medina o Begoña Muguerza avisan de que Cataluña está en la "cola" de la innovación y piden "cambios" para impulsar la transferencia.