Illa, desde Reus: «Nos toca hacer avanzar Cataluña con la misma ambición que Gaudí»

El presidente de la Generalitat Salvador Illa ha apelado a la ambición de Gaudí para hacer avanzar Cataluña. En el acto institucional de inauguración del Año Gaudí, celebrado en Reus, Illa ha puesto énfasis en la universalidad del legado del arquitecto.

«Hoy nos toca a nosotros hacer avanzar Cataluña con la misma ambición y el mismo convencimiento que demostró Antoni Gaudí. Cada edificio de Gaudí, cada innovación arquitectónica, cada exuberancia formal, cada diseño son expresiones profundamente catalanas y, precisamente por eso, inequívocamente universales», ha defendido.

La inauguración del Año Gaudí culmina en el santuario de Misericordia con un acto abierto a todos los públicos que repasa la vida y obra del referente universal de la arquitectura.

El Año Gaudí ha repartido los actos de inauguración a la tierra natal del arquitecto, entre Reus y Riudoms este sábado. Por la mañana, un espectáculo itinerante ha recorrido varios puntos de Riudoms con bailarines, músicos, equilibristas y personajes vestidos con motivos de Gaudí para recordar los orígenes del artista. El acto institucional de inauguración se ha trasladado a Reus por la tarde, concretamente en el Teatro Bartrina, donde el presidente de la Generalitat Salvador Illa se ha encomendado a la ambición de Gaudí para que el país prospere.

En su discurso, Illa ha afirmado que cien años después de la muerte del artista, tanto su obra como su legado sigue «bien vivo y presente en el acontecimiento del país». De esta manera, ha insistido en la idea de que el maestro optó por progresar a partir de la esperanza que dedicó a sus proyectos. «El Año Gaudí es una excelente oportunidad para mostrar en el mundo entero que Cataluña consigue aquello que se propone con imaginación y razón», ha aseverado.

Una figura que también ha reivindicado la alcaldesa de Reus Sandra Guaita, quien ha destacado que el Año Gaudí tiene que permitir recordar la figura del arquitecto universal de acuerdo con un relato verídico basado en el conocimiento y la documentación. Por su parte, el comisario del Año Gaudí, Galdric Santana, ha afirmado que el artista es «el principal embajador de Cataluña» y el primero que aplicó las ciencias y las tecnologías a las artes.

Un programa que se extiende por todo el país

Todo, en el marco del inicio del Año Gaudí, que cuenta con un programa que se extenderá por todo el país con actividades que tienen como objetivo explicar la dimensión científica de su obra, además de interrelacionarlas todas de forma conjunta.

La actuación de la compañía Pulga Espectáculos, que se ha estrenado en Riudoms, se ha podido volver a ver en la fachada del Santuario de Misericordia de Reus por la noche de este sábado, en una función adaptada en un escenario de importantes dimensiones. El show ha combinado la evolución vital del arquitecto para explicar los orígenes con un mapping proyectado en la fachada del templo. Así, se han unido arte y tecnología, a través de la música en directo, pirotecnia, y al final un autómata de cuatro metros de altura que representaba lo Disfrutó en su última etapa.