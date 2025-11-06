Reus renueva los centros cívicos Ponent y Mas Abelló para mejorar el servicio a la ciudadanía

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los centros cívicos Ponent y Mas Abelló están inmersos en un proceso de renovación con el objetivo de ofrecer espacios más confortables, accesibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía. Les actuaciones forman parte del Plan de Acción Municipal (PALMO) 2023-2027, que incluye por primera vez una partida específica del presupuesto municipal destinada a la mejora de los centros cívicos de la ciudad.

En el centro cívico Ponent, las obras responden a una propuesta ganadora de los presupuestos participativos, impulsada por las mismas personas usuarias. El proyecto contempla la división de una sala grande para permitir dos actividades simultáneas y la renovación del equipamiento audiovisual, actuaciones que ya están en ejecución. Paralelamente, también se está retirando el fibrocemento del tejado.

Aprovechando el cierre temporal, se llevan a término otras mejoras interiores como la sustitución de las ventanas de madera por unas nuevas con estores, la reubicación de la recepción con una entrada más accesible para todo el mundo, la reforma del aula de cocina para adaptarla a las nuevas necesidades formativas, la creación de una nueva aula de informática y el repintado general de las instalaciones. Además, se está instalando parquet en dos aulas, concretamente en el aula multiuso y en el espacio de juego infantil, para ofrecer un entorno más cálido y funcional.

Con respecto al centro cívico Mas Abelló, las actuaciones previstas se centran en la mejora de sus instalaciones para garantizar el buen estado y la seguridad. Se llevará a cabo la reforma de la cubierta de la sala del casal y el cambio de las puertas de cristal interiores para mejorar la eficiencia y la seguridad. También se pintará la fachada del patio y se mejorarán las condiciones de accesibilidad a la salida al patio, favoreciendo el uso del espacio para todas las personas. Además, se sustituirán las puertas y rejas estropeadas y se renovará la puerta principal, con la voluntad de dar una imagen renovada y acogedora al equipamiento.

La concejala Mar Escoda ha destacado que “con estas primeras actuaciones iniciamos un proceso de renovación de los centros cívicos adaptado a las necesidades de la ciudadanía, para seguir ofreciendo servicios de calidad y cerca de todo el mundo.”

El PALMO 2023-2027 fija como objetivos principales consolidar los centros cívicos como espacios de encuentro y relación ciudadana, actualizar el modelo de gestión, impulsar la digitalización y el uso de nuevas tecnologías y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan.