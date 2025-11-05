Reus será la Capitalidad del Baloncesto Femenino 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus ha sido escogida por la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ) como Capital del Baloncesto Femenino 2026, tomando el relevo de Llinars del Vallès. Esta distinción reconoce la trayectoria deportiva de la ciudad, su compromiso con la igualdad de oportunidades y el potencial para seguir impulsando el baloncesto femenino en todos sus ámbitos.

La Capitalidad del Baloncesto Femenino, que la FCBQ impulsa desde el 2017, tiene como objetivo potenciar el papel de la mujer dentro del mundo del baloncesto y fortalecer el vínculo de este deporte con la sociedad local. Desde entonces, ciudades como Sant Feliu de Llobregat, Gerona, Igualada, Malgrat de Mar, Manresa, Vic y Llinars del Vallès han ostentado esta distinción, que cada año reconoce el compromiso y la promoción del baloncesto femenino por todo el territorio.

La candidatura reusense ha sido valorada por su experiencia, tradición deportiva e implicación en la formación. Reus dispone de un tejido deportivo activo y comprometido, con clubs como el AE Padre Manyanet, Ploms-Salle Reus o el Reus Deportiu, que han contribuido decisivamente a formar jugadoras desde la base hasta la élite. Además, la ciudad cuenta con instalaciones de primer nivel, como el Pabellón Olímpico Municipal, que acoge regularmente competiciones y actividades de promoción deportiva.

La Capitalidad del Baloncesto Femenino 2026 se desarrollará a través de un proyecto integral basado en cuatro líneas estratégicas —formativa, competitiva, de promoción y divulgativa— con la voluntad de generar un impacto positivo tanto en la comunidad deportiva como en la ciudadanía.

El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, ha destacado que “esta capitalidad es un reconocimiento al trabajo constante de los clubs, entrenadoras, jugadoras y familias que durante décadas han hecho crecer el baloncesto femenino en Reus”. Según Martín, esta distinción es también una oportunidad para impulsar la igualdad y promover los valores educativos y sociales del deporte, situando Reus como un referente deportivo en Cataluña.

La ciudad recogerá el relevo el próximo 17 de diciembre de manos de Llinars del Vallès, en un acto oficial que tendrá lugar en el municipio vallense. A partir de aquel momento, Reus se convertirá en el epicentro del baloncesto femenino catalán durante el 2026, con actividades, competiciones e iniciativas dirigidas a visibilizar el talento femenino y fomentar la participación en este deporte.