Reus impulsa una nueva edición de la recogida solidaria de juguetes usados

Este año se ha pedido a las familias que depositen con el juguete una nota o una pequeña historia donde expliquen qué ha significado el juguete para ellos.Cedida

El Ayuntamiento de Reus, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña solidaria de recogida de juguetes usados, este año bajo el lema “Dale una segunda vida. Regala magia esta Navidad”!. La iniciativa, que combina sostenibilidad y solidaridad, tiene como objetivo fomentar la reutilización y dar una nueva oportunidad a aquellos juguetes que los niños ya no utilizan.

Les juguetes se pueden depositar hasta el 10 de diciembre en los puntos de recogida habilitados: las bibliotecas municipales, el Mercado Central y el Mercado del Ferrocarril, la Oficina de Medio Ambiente, los centros cívicos de la ciudad (Del Carme, Levantando, Migjorn, Mestral, Mas Abelló i Gregal), los espacios de Redessa (Tecnoparque, Viver y CEPID), el Parque de la Limpieza – UTE Reus Net, La Feria Centro Comercial, Borges y el Hospital Universitario Sant Joan.

Como novedad, en esta edición se invita a las familias a acompañar el juguete con una nota o pequeña historia que explique qué ha significado para ellos. Este detalle añade un componente emocional a la campaña y refuerza su espíritu solidario.

La fiesta de clausura tendrá lugar el 19 de diciembre, a las 18 h, en La Feria Centro Comercial, con un espectáculo familiar de ilusionismo, la lectura de algunas de las historias recibidas y la participación de las entidades colaboradoras. Les juguetes recogidos se entregarán físicamente al día siguiente, 20 de diciembre, en Cáritas, la asociación Yo Ayudo i Confianza Solidaria, que se encargarán de distribuirlas entre familias en situación de vulnerabilidad.

En las últimas ediciones, la iniciativa ha conseguido recoger cerca de 2.000 kilos de juguetes, gracias a la implicación ciudadana. Desde el consistorio, se ha acordado de que los juguetes entregados tienen que estar en buen estado, no pueden tener connotaciones bélicas ni sexistas y se desinfectarán con productos no tóxicos antes de su entrega.