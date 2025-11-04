REDESSA homenajea a Roser Galceran, la primera emprendedora de su Viver d'Empreses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 13 de noviembre a las 19 h, REDESSA Viver acogerá un acto de homenaje a Roser Galceran, la primera emprendedora que se instaló en el Viver d'Empreses de REDESSA y que murió el año 2021. La iniciativa está organizada por el Gremio de la Construcción de Reus y el Baix Camp con el apoyo de la Concejalía de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus.

Galceran, que se formó en el IMFE Mas Carandell, fundó el año 1994 RÈCOP, Restauraciones Arquitectónicas S.L., una empresa pionera en el campo de la restauración patrimonial. Su apuesta por el ecosistema REDESSA, en los inicios del Viver d'Empreses, marcó una trayectoria empresarial que ha ido en paralelo al crecimiento del modelo de promoción económica de Reus. Hoy, tres décadas después, RÈCOP es un referente en el sector, y el Viver de REDESSA se ha consolidado como un modelo de éxito replicado en otros municipios.

El acto “Construcción en femenino” contará con las intervenciones de Antoni Trilla, primer gerente de REDESSA, y Aleix Vives, tutor que acompañó a Roser Galceran en sus primeros pasos como emprendedora.

Además, se presentará el libro Construimos: confianzas, consejos y pinceladas técnicas de una jefa de obra, a cargo de su autora, Marta Cabanillas, ingeniera de edificación, jefe de obra y presidenta de la asociación Construimos Juntas.

La jornada se completará con una mesa redonda protagonizada por Marta Cabanillas, Elena Pellicer (arquitecta técnica y jefe de área de RÈCOP en Tarragona) y Teresa Arnal (arquitecta técnica y jefe de área de RÈCOP en las Tierras del Ebro).