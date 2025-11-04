El Archivo Municipal conserva el legado artesanal y comercial de Calçats Gutiérrez

El fondo tiene un alcance cronológico entre los años 1929 y 2011 y está en buen estado de conservación.Cedida

El Archivo Municipal de Reus ha incorporado esta semana el fondo documental del comercio Calçats Gutiérrez, un establecimiento histórico especializado en calzado artesanal y ortopédico que formó parte del tejido comercial reusense durante buena parte del siglo XX. La donación se formalizó este martes, 4 de noviembre, en un acto presidido por la concejala de Buen Gobierno, Transparencia y Participación, Montserrat Flores, y el propietario de la documentación, Diego Gutiérrez, hijo del fundador del negocio.

El fondo, que cubre un periodo de más de ocho décadas (1929-2011), incluye documentos sobre la creación y gestión del comercio, correspondencia con clientes y proveedores, expedientes de personal, publicaciones especializadas y fotografías tanto del establecimiento original de Barcelona como del de Reus, situado en el arrabal de Jesús, 17. Según Flores, esta incorporación “permite conocer mejor uno de los oficios artesanales que han dado nombre y prestigio en la ciudad”, poniendo en valor la memoria comercial y artesanal de Reus.

El origen del negocio se remonta en 1929, cuando Celestino Gutiérrez abrió el primer establecimiento a Barcelona, dedicado a la fabricación de calzado a medida y ortopédico. En 1951, la familia se trasladó a Reus, donde el comercio se consolidó como una referencia local. Con los años, su hijo Diego dio continuidad al negocio, que permaneció abierto hasta el 2011, momento de su jubilación.

“Siento satisfacción que mi paso por la vida haya ayudado personas con dificultades para andar a hacerlo sin sufrimiento”, expresó emocionado Diego Gutiérrez durante el acto de donación, agradeciendo al Archivo la preservación del legado familiar.