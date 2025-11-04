Diari Més

Baterías de ion litio en Reus, en marcha en dos años y una inversión de 16 MEUR

El proyecto se ubicará junto a la carretera N-340, la sede de la ITV en Reus y la subestación de Bellissens

Ejemplo de baterías para almacenar energía, que podrían ser parecidas al caso de Reus.Repsol

Sergi Peralta Moreno

El proyecto promovido por Isabel Development 4 SL se ubicará junto a la carretera N-340, la sede de la ITV en Reus y la subestación de Bellissens. Les siete instalaciones tendrán una potencia de 4,5 MW y utilizarán baterías de ion litio.

Cada una estará conformada por cuatro contenedores, de entre diez y doce rack de baterías, e incluirá un centro de transformación y una línea soterrada de interconexión, con destino a la subestación eléctrica SE Bellissens. El presupuesto total de la inversión se eleva hacia los 16 millones de euros, con costes de entre 2,2 y 2,5 millones por acción.

El plazo máximo para su puesta en marcha es de 2 años, que empezaron a contar en julio, con la resolución de la administración pública y la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Una vez activada, el titular tendrá que enviar una memoria del ejercicio cada año.

