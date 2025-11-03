El Congreso TECNIO 2025 reunirá investigadores y empresarios para impulsar la innovación catalana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad de Reus se convertirá el 11 de noviembre en la capital catalana de la innovación y la transferencia tecnológica con la celebración del Congreso TECNIO 2025. El acontecimiento, que tendrá lugar en FiraReus Events, reúne a los principales actores del ecosistema de investigación, desarrollo e innovación (R+D+i) del país bajo el lema: “Qué modelo de transferencia necesita Cataluña”?.

El congreso está impulsado por la Asociación TECNIO, con el apoyo de ACCIÓN, el Ayuntamiento de Reus, REDESSA y la URV, y contará con la participación de políticos, investigadores y empresarios locales y catalanes. Entre los ponentes destacados está Sandra Guaita, alcaldesa de Reus; Begoña Muguerza y Francesc Medina, investigadores de la URV; y Julio Lloret y Eric Navarrete, emprendedores de empresas surgidas del modelo TECNIO como Jolt Solutions i Nanochronia.

Durante la jornada se debatirán modelos eficientes de transferencia de tecnología, casos de éxito de colaboración entre investigación y empresa, y nuevas iniciativas de emprendeduría científica, a través de ponencias, mesas redondas y talleres prácticos. El acontecimiento también ofrecerá espacios de networking y encuentros B2B para facilitar la conexión entre investigadores, empresas e inversores.

El congreso llega en un momento clave para Reus, recientemente reconocida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como Ciudad de Ciencia e Innovación, y coincide con el 25.º aniversario de la Fundación Universitat Rovira y Virgilio (FURV), entidad clave en la transferencia de conocimiento y en la conexión entre universidad y sociedad.

El objetivo del TECNIO 2025 es acercar la innovación a las empresas, generar nuevas oportunidades entre los agentes de l'R+D+i y reforzar la competitividad de Cataluña en el campo de la tecnología y la investigación aplicada. Les inscripciones ya están abiertas a todos los interesados.