Diari Més

Tecnología

El Congreso TECNIO 2025 reunirá investigadores y empresarios para impulsar la innovación catalana

El acontecimiento, que cuenta con la colaboración de la URV y la participación de los grupos de investigación Tecnatox y AMIGO, tendrá lugar el 11 de noviembre en firaReus Events

Una imagen de la edición del año pasado del Congreso TECNIO

Una imagen de la edición del año pasado del Congreso TECNIOURV

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

La ciudad de Reus se convertirá el 11 de noviembre en la capital catalana de la innovación y la transferencia tecnológica con la celebración del Congreso TECNIO 2025. El acontecimiento, que tendrá lugar en FiraReus Events, reúne a los principales actores del ecosistema de investigación, desarrollo e innovación (R+D+i) del país bajo el lema: “Qué modelo de transferencia necesita Cataluña”?.

El congreso está impulsado por la Asociación TECNIO, con el apoyo de ACCIÓN, el Ayuntamiento de Reus, REDESSA y la URV, y contará con la participación de políticos, investigadores y empresarios locales y catalanes. Entre los ponentes destacados está Sandra Guaita, alcaldesa de Reus; Begoña Muguerza y Francesc Medina, investigadores de la URV; y Julio Lloret y Eric Navarrete, emprendedores de empresas surgidas del modelo TECNIO como Jolt Solutions i Nanochronia.

Durante la jornada se debatirán modelos eficientes de transferencia de tecnología, casos de éxito de colaboración entre investigación y empresa, y nuevas iniciativas de emprendeduría científica, a través de ponencias, mesas redondas y talleres prácticos. El acontecimiento también ofrecerá espacios de networking y encuentros B2B para facilitar la conexión entre investigadores, empresas e inversores.

El congreso llega en un momento clave para Reus, recientemente reconocida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como Ciudad de Ciencia e Innovación, y coincide con el 25.º aniversario de la Fundación Universitat Rovira y Virgilio (FURV), entidad clave en la transferencia de conocimiento y en la conexión entre universidad y sociedad.

El objetivo del TECNIO 2025 es acercar la innovación a las empresas, generar nuevas oportunidades entre los agentes de l'R+D+i y reforzar la competitividad de Cataluña en el campo de la tecnología y la investigación aplicada. Les inscripciones ya están abiertas a todos los interesados.

tracking