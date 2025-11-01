Reus recuerda a sus hijos ilustres con una ofrenda floral en el Cementerio General por Todos los Santos

Imagen de la ofrenda floral con motitu de Todos los SantosAyuntamiento de Reus

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y otros miembros de la Corporación municipal, han participado este sábado, 1 de noviembre de 2025, en el acto de homenaje a todas las personas que se han enterrado en el Cementerio General de la ciudad con una ofrenda floral en el panteón de los hijos ilustres, con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Los hijos ilustres y adoptivos enterrados en Reus son Ceferí Olivé, Romà Perpinyà y Albert Vilalta, en el panteón de los Hijos Ilustres; y Joan Rebull, Antoni Pedrol Rius, Carles Martí Massagué, Josep Andreu Abelló, Joan Busquets Crusat, Josep Laporte y Xavier Amorós.

Durante la mañana de hoy, día de Todos los Santos, la música de un dúo de violonchelos en la entrada principal y dos violines, ubicados, a la parte más nueva del recinto funerario, han acompañado a los visitantes en las ofrendas que realizan a sus familiares y amigos difuntos.

Hoy, 1 de noviembre, las puertas del cementerio quedan abiertas al público de 7:00 a 18:30 h.