El Ayuntamiento de Reus ha trasladado su malestar a los organizadores del festival Pintor Rock, que se celebra estos días en el parque de la Festa, después de los actos de incivismo registrados en diferentes puntos del municipio.

El consistorio ha pedido a la organización que tome «medidas urgentes» para revertir estas situaciones, que considera «incompatibles con el civismo y la convivencia» que promueve la ciudad.

Para minimizar las molestias a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha reforzado los servicios municipales de limpieza y de la Guardia Urbana, y ha querido pedir disculpas a los vecinos y vecinas afectados por las incidencias de los últimos días.

También ha agradecido la tarea de los equipos municipales que han trabajado intensamente para mantener las condiciones de seguridad y limpieza en torno al recinto.

El consistorio ha advertido que se replanteará la continuidad futura del festival si no se produce un cambio significativo y una mejora en la gestión por parte de la organización privada del acontecimiento.

Desde el festival Pintor Rock, por su parte, han explicado a Diari Més que ya se han puesto en marcha patrullas de sensibilización para recorrer los alrededores del parque y concienciar el público, así como equipos de limpieza para reducir el impacto de los comportamientos incívicos.